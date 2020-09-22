Çocuk işçiler yalıtım yaparken zehirlendi
Kahramanmaraş'ta, otelin su deposunda yalıtım yapan ikisi 18 yaşının altında 4 işçi, kullandıkları malzeme nedeniyle zehirlenince kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Hayrullah Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Su deposunda yalıtım yapan işçilerden Hasan Çam, zehirlenme nedeniyle fenalaşınca bulunduğu yerden çıkamadı. Bunun üzerine Bünyamin Çatalbaş (20), E.Ç. (16) ve Ö.Ç. (17) depoya indi ancak Çam'ın 3 arkadaşı da zehirlenerek fenalaştı.
Bir süre sonra işçilerden Hasan Çam, Bünyamin Çatalbaş ve Ö.Ç., kendi imkanlarıyla depodan çıkıp, hastaneye giderken, E.Ç. için yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü ayrıca bölgedeki ekiplerin kullanması için olay yerine çok sayıda gaz maskesi gönderdi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu E.Ç., kuyudan çıkarılarak, arkadaşlarının bulunduğu hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşçilerin kullandıkları malzeme nedeniyle zehirlendiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Demirtaş savcılara seslendi
- Koca'dan sağlıkçılara saldırıya ilişkin açıklama
- Merkez sağ çizik yedi
Video Haberler
- Araç muayenesi yaptıracaklara önemli uyarı
- Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor
- İnsanlığın bittiği an! 68 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı
- Kulak tıkanıklığı şikayetiyle gitti, gerçek ortaya çıktı
- Bozulan otomobili iterken dehşeti yaşadılar!
- İstanbul'da iki grubun bıçaklı sopalı kavgası kamerada
- 3 kişi yanarak can verdi
- Ankara'da sağlık emekçilerine saldırı!
- Esrarengiz olay karşısında büyük panik yaşandı
- Sürücünün vurup kaçtığı kişi bakın kim çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Demirtaş savcılara seslendi
- Koca'dan sağlıkçılara saldırıya ilişkin açıklama
- Merkez sağ çizik yedi