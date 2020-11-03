Çocuk işçilik özendiriliyor

03 Kasım 2020 Salı, 02:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, özel mesleki ve teknik okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek ödemelerinin sağlanması, özel sektörün okul açmasına yönelik yatırım teşviklerinin artırılması yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 26 Ekim’de yaptığı açıklamada, fabrika içine okul açılabilmesi için mevzuat düzenlemesi yaptıklarını belirtirken “Almanya’da mesleki eğitimin yüzde 85’i özel sektörün elinde. Bizde meslek okullarının yüzde 5’i özel sektörle ilgili. Makine parkını okula kurmak yerine orada hazır olanı kullanalım, beraber çalışalım ve ustabaşıları da derse girsin. Bunun yasal ve uygulama altyapısı hazır” ifadelerini kullanmıştı.

‘MEVCUT SİSTEM GELİŞTİRİLSİN’

Eğitim-İş Genel Başkanı Yıldırım, “meslek lisesi eğitiminin özel şirketlere, fabrika sahiplerine devredilmesinin öngörülmesinin, devletin meslek lisesi sürecinden kendini çekmesi olarak gördüklerini” belirtti. Yıldırım, “Fabrikalarda verilecek olan eğitim, sadece kişinin meslek edinimi üzerinedir. Bu, fabrikalara sokulan çocuklarımızın, gençlerimizin okul eğitiminden tamamen çıkarılması; fabrikalarda ucuz işgücü temininin sağlanmasına yönelik örtülü bir çocuk ve genç işçiliğini özendirmedir. Her türlü iş riskini ve çocukların emek sömürüsünü de beraberinde getirecek uygulamadır” dedi. Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri içinde kalmasından ve meslek edinimi konusunda mevcut sistemin geliştirilmesinden yana olduklarını söyleyen Yıldırım, toplanan vergilerin de bir şekilde özel sermayeye teşvik olarak aktarılmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.