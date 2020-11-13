Çocuk istismarından tutuklanan Uşşaki şeyhi Fatih Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı

13 Kasım 2020 Cuma, 09:40

İsmail Saymaz, müridinin 12 yaşındaki çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan 'Uşşaki Tarikatı Lideri’ olduğu iddiasıyla kamuoyunda tanınan 'Fatih Nurullah' takma adlı 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban’ın WhatsApp konuşmalarını köşesine taşıdı.

Saymaz, bugünkü köşe yazısında Şağban’ın bugün hakim karşısına çıkacağını hatırlattı ve “Duruşmada, Şağban ile mağdur çocuk Y.A. arasındaki, bugüne dek bilinmeyen WhatsApp yazışmaları mahkemeye sunulacak” dedi.

Saymaz, yazısında bu konuşmaların bir kısmını da paylaştı. Buna göre 17 Mart tarihli yazışma şu şekilde:

“Şağban: Bir daha sır açma, tamam mı?

Y.A: Tamam

Şağban: Rüyamda nikah görmüştüm dedi.

Y.A: Anladım, teşekkür ederim.

Şağban: Önemli değil, sen iyi ol, yeter

Y.A: Allah razı olsun.

Şağban: Ben senin ismini niye Ayşe koydum. Zuhurat olmasa yanına bile yaklaşmam. Yazışmaların hepsini boşalt e mi.”

Yazışmada Şağban kendini (haşa) Hazreti Muhammed'e, küçük Y.A.'yı da peygamber efendimizin eşi Hazreti Ayşe'ye benzetiyor.

“Zuhurat” ifadesinden kastı da rüya alemi…

Küçük Y.A.'nın kendisine rüya aleminde nikâhlandırıldığını söylüyor.

Y.A.'nın avukatı olan Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, yazışmanın bir yıllık geçmişe sahip olduğunu ve bir kısmının Şağban tarafından sildirildiğini öne sürüyor.

Burak, Y.A.'nın yalnızca Sakarya'da değil, İstanbul'da bir dergâhta da istismara uğradığını savunuyor. Çocuğun mağdur edildiğinde 12'den küçük olduğunu vurgulayan Burak, cezanın 10 yıldan az olamayacağını söylüyor.

Bu arada Şağban'ın avukatları, istismarın kanıtı olan ses kayıtlarının basına yansıması nedeniyle baba F.A.'dan şikâyetçi oldu. Baba F.A., gizliliği ihlal suçlamasıyla ifade verdi. F.A., halen tehdit edildikleri söylüyor.