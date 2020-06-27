Çocuk yaştaki kız arkadaşını döven erkek, yakalandı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 21:04

Soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayın gerçekleştiği yerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu şüphelinin H.K. (20) olduğu tespit edildi. H.K.'nin Menemen ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, harekete geçerek şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan H.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KISKANÇLIK BAHANESİ

H.K.'nin ifadesinde, kız arkadaşı H.K.'yle (16) kıskançlık nedeniyle tratıştıklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından H.K., adliyeye sevk edildi