Çocukla tatile gidilebilecek, peki ama nasıl izin alınacak?
Çocuklarla seyahat artık serbest. Çocuklarını tatile, memleketine götürmek isteyenler yola çıkabilir. Yola çıkmadan önce çocuklar için HES kodu nasıl alınır? Nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...
Geçen hafta toplanan kabine toplantısı sonrası kararlar alındı, genelge yayınlandı. Artık çocuklar, ebeveynleri ile şehir içi ve şehir dışı seyahat edebilecek. Peki, özellikle çocuklarla şehirlerarası seyahat ederken ne yapmak gerek? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 5 adımda çocuklarla seyahatlerde ne yapmak gerektiğini, HES kodunun nasıl alınacağını paylaştı.
Buna göre önce e-Devlet'e girilip HES kodu oluşturma ve listeleme hizmeti seçilmeli. İki aşamada üretilmiş bir HES kodu yoksa, yeni HES kodu bağlantısının seçilmesi gerekiyor. Hizmete giriş yapan kullanıcının bilgileri ekranda otomatik olarak görülüyor. Bu ekranda kimin için HES kodunun oluşturulacağı seçilmesi gerekiyor. Orada 'kendi adıma', seyahat edecek çocuk varsa '18 yaşını doldurmamış çocuğum adına' seçeneklerinden birinin seçilmesi şart.
Ve dördüncü aşama üretilecek HES kodunun süreli ya da süresiz olarak seçimini yaptıktan sonra kod paylaşım için otomatik olarak oluşturulacak. Ve son aşama üretilen HES kodları, HES kodu sorgulama sayfasından sorgulanabilecek
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