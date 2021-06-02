Çocuklar bu kitapları çok sevecek!

02 Haziran 2021 Çarşamba, 00:03

ŞAŞKIN LİLİ’NİN MACERALARI

Çok sevilen çocuk kitapları serisinden Jedda Robaard’ın yazdığı ve resimlediği Şaşkın Lili’nin Maceraları, okurları birbirinden eğlenceli hikâyelere davet ediyor.

Şaşkın Lili ve Anaokulu’nda İlk Gün başlıklı kitapta; akıllı ve korkusuz Lili anaokulunun ilk gününde yeni bir düzene uyum sağlamaya çalışıyor. Bazen başını derde sokuyor, bazen de arkadaşlarının yardımına koşuyor. Lili ne kadar yaramazlık yaparsa yapsın, sonunda doğru olanı yapıyor.

Meraklı ve ısrarcı Lili’nin bir diğer macerası ile müzede geçiyor. Şaşkın Lili ve Müzede Bir Gün’de Lili’nin, yakın arkadaşı Tolga ile birlikte ziyaret ettiği müzede en çok merak ettiği şey ise dinazorlar… Müzeyi gezerken başına hiç beklemediği olaylar gelen Lili, biraz yardım alarak sorununu çözmeye çalışıyor.

Şefkat dolu ve düzenli Lili, Şaşkın Lili ve Doktor Ziyareti isimli bir diğer macerasında da, bir doktoru muayenehanesinde ziyaret ediyor. Oyun oynarken doktor olmayı ve ayıcığını muayene etmeyi çok seven Lili’ye babası eşlik ediyor.

Ebeveynlerin 7 yaşına kadar çocuklarına okuyabilecekleri serinin çevirisi Meltem Aydın’a, editörlüğü ise Aylin Gergin’e ait.

HEP ‘HAYIR’ DİYEN ÇOCUK

Okul öncesi dönemde sınır ve kural tanımayan çocukların en sevdikleri kelimeler arasında “hayır” vardır. Berk de bu çocuklardan biridir. Ebeveynlerinin koyduğu kurallardan pek hoşlanmayan Berk, sabahları uyanmayı, kalkıp giyinmeyi, banyo yapmayı ve ailesinin hazırladığı nefis yemekleri yemeyi reddeder. Ancak annesinin aklına gelen harika bir fikir Berk’in bu direnişini ortadan kaldırabilecek midir?

Charlie Griffin’in yazdığı, Kathryn Durst’un resimlediği Hep ‘Hayır’ Diyen Çocuk kitabının çevirisi Ahu Ayan’a, editörlüğü Aylin Gergin’e ait. 7 yaşına kadar ebeveynlerinin çocuklarına okuyabileceği kitap çocukların bilişsel gelişimine katkıda bulunan çalışmalardan biri.

1, 2, 3 VE 4 YAŞ İÇİN ÖYKÜLER

İş Bankası Kültür Yayınları’nca, 1-4 yaş arası miniklerin ilgilerine ve algılarına uygun olarak hazırlanan kitaplar da; renkli resimli, akıcı, anlaşılır ve neşeli anlatımlı kitaplar minik kitapseverlere hem keyifli hem de eğitici dakikalar sunuyor.

İlk dört yaşa özel hazırlanan seride; arkadaşını kurtaran zürafadan, güneşi bekleyen kanguruya, uyumak istemeyen bir flamingodan, postacıyı bekleyen kaplana, Ay’a şarkılar söyleyen köpek yavrusundan sudan korkan ördeğe uzanan pek çok sevimli hikâye yer alıyor.

Melanie Joyce’un yazdığı, Mike Garton’un resimlediği kitabın çevirisi Ozan Kızıler’e, editörlüğü ise Aylin Gergin’a ait.

Kitaplara Türkiye İş Bankası etiketiyle tüm seçkin kitapçılardan ve www.iskultur.com.tr adresinden ulaşılabilir.