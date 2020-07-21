Çocuklar için Sanat Okulu

21 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’nda bu hafta, Baskı Resim, Kübist Portreler, Geo Resimler, Gölgelerle Sanat ve Benim Harflerim adlı atölyeler çocukları bekliyor. Bugün, 4-7 yaş 11.00’de ve 8-12 yaş için 14.00’te Kübist Portreler atölye çalışması Nur Koçak’ın “Cahide’nin Öyküsü” serisi, Ramazan Bayrakoğlu’un “Alexandra Maria Lara’nın Portresi” ve Nejad Melih Devrim’in “Soyut Kompozisyon” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek kübist sanatçıların portre ve figür kavramlarını nasıl ele aldıklarını öğreniyorlar. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanını izlerken bir kâğıt yüzey üzerinde alanlar oluşturup otoportresini çizerek boyuyorlar.

Yarın ise aynı saatlerde çocuklar, Geo Resimler Atölye çalışmasında, Adnan Çoker’in “Macenta, Kare” ve “Yarım Küreler II”, Seyhun Topuz’un “Kırmızı V”, Erdağ Aksel’in “Suzan II” adlı sanat çalışmalarını yorumlayacaklar.