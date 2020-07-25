Çocuklar istismarı anlattı, anne ve iki erkek tutuklandı

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:13

Bayramiç ilçesinde B.T. ve A.K. (45) 5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma davasının ardından mahkeme çiftin ikiz kız çocukları M.K. ve E.K’nin velayetini anne B.T.’ye verdi. B.T., çocuklarıyla, 3 yıl önce Göksel A. ve oğlu Umut A. ile birlikte yaşamaya başladı.

İkiz kız çocuklarının babası A.K. daha önce, Göksel A. ve oğlu Umut’un çocuklarına birçok kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu. Şikayetin ardından yapılan soruşturma kapsamında delil yetersizliği nedeniyle baba ve oğlu hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

Mahkeme kararı gereğince yılda bir ay çocukları kendisinde kalan baba A.K., onları alıp 25 gün önce İzmir’de yaşayan annesi S.K. ile kız kardeşi M.K’nin yanına götürdü. Çocuklar burada yaşadıkları cinsel istismarı babaanne S.K. ile hala M.K’ye anlattı. Hala M.K., yeğenlerinin cinsel istismarı anlatmasını video ile kayda aldı. İzmir’de polise giderek çocukların annesi BT. ve beraber yaşadığı Göksel A. ile oğlu Umut A. hakkında şikayette bulundu. Olay, Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına bildirilerek soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis, anne B.T. ile Göksel A., oğlu Umut A. ve onun arkadaşı A.B.’yi (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Göksel A. ve oğlu Umut A. kız kardeşlere istismarda bulunduğu iddiasıyla, anne B.T ise cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B. de denetimli olarak serbest bırakıldı.

İkiz kız çocukları M.K ve E.K., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sevgi Evinde koruma altına alındı.



