Çocuklar kitaplara kavuştu

26 Aralık 2020 Cumartesi, 20:38

World Human Relief Derneği (Dünya İnsani Dayanışma Derneği), ‘Çocuklar İçin Güneş Ol’ projesiyle Malatya’nın Topsöğüt Köyü’ndeki Topsöğüt Akpınar İlkokulu’na kütüphane kurdu. Dernek, okulun öğretmenlerinin kitap talebi üzerine harekete geçmişti.

Kütüphanenin açılışında konuşan derneğin kurucusu Doç Dr. Ayten Zara, “Amacımız kırsal kırsal bölgelerdeki çocukların hayat ve eğitim koşullarının iyileştirmek. Özellikle dezavantajlı olan ailelerin çocuklarının hayat koşullarını değiştirmek. Diğer taraftan da gittiğimiz bölgelerde, ihmal ve istismarı, çocuk istismarını önlemek için de çalışmalar yapıyoruz. Yoksulluk çeken ailelerin yaşam koşullarını düzeltmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu da o çalışmalardan biri. Öğretmenler benimle bağlantıya geçip kitap istediler, biz de İstanbul’dan arkadaşlarla çalışmaya başladık. Birkaç gün önce geldik ve birlikte inşaa ettik. Kütüphanemizde psikologlarımızın seçtiği 1500 kitap var. Çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine yardımcı olabilecek kitaplar. Oyuncaklarımız, santranç takımımız var. Çocukların gelişimi için gerekli her tür materyali getirdik” dedi. Derneğin ortak akılla ve ortak vicdanla Türkiye’nin pek çok bölgesinde gönüllülerle birlikte çalıştığını, amaçlarının insanı kalkındırmak olduğunu vurgulayan Zara, bu kütüphaneyi kurarken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Malatya, Elazığ, Hakkari ve Şırnak’tan Damla Projesi’nden gönüllü gençlerin de kendilerine destek verdiğini, duvarlara resimler çizdiklerini dile getirdi. Kütüphane 24 Aralık Perşembe günü açıldı. Kitaplar çocuklarla birlikte raflara dizildi.

Travma eğitimi

Dernek şimdi de 1997’den beri devam eden New York Uluslararası Travma Programı (International Trauma Studies) ve Bilgi Üniversitesi İşbirliği ile “Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı”na başlayacak. Amaç, şiddete\travmaya duyarlı bir toplum oluşturmak, travma uzmanları yetiştirmek, travmayı önleme\rehabilitasyon merkezleri açmak, önleyici çalışmalar yapmak, travmaya uğramış bireylere psikolojik destek sağlamak. Programın direktörlüğünü Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayten Zara yapacak. Zara. “Bu sertifika programı tarafından eğitilecek travma uzmanlarının ve kuracağımız merkezlerin travmatik olayları/sorunları tanıma/anlama/anlatma, mağdurların yaralarını sarma, onları onurlandırma gibi temel eksenlerinde çok kıymetli rolleri olacağına inanıyorum. Ülkemizde ve Dünya’da mesleki alana, adaletli ve barışcıl bir yaşama katkıda bulunacağımdan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum” diyor. Bilgi edinmek isteyenler için derneğin adresi: www.worldhumanrelief.org



