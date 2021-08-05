Rusya bu iki olayla çalkalanıyor!

05 Ağustos 2021 Perşembe, 17:41

Moskova savcılığı basın servisi başkanı Lyudmila Nefedova, dün kentin doğusunda aşırı alkollü olduğu tespit edilen bir adamın, üç yaşındaki oğlunu beşinci kattan aşağı attığını duyurdu. Büyük tepki uyandıran skandal sonrasında bir açıklama da Rusya Çocuk Hakları Komiseri Anna Kuznetsova’dan geldi. Bugün yapılan bir ihbar sonucu, 6 aylık bir bebeğin de doğumundan itibaren annesi tarafından dolapta kilitli tutulduğu anlaşıldı.

ÜLKE AYAĞA KALKTI

Babası tarafından balkondan aşağıya atılan çocuğun durumu hakkında konuşan yetkililer, hayati tehlikenin devam ettiğini duyurdu. Annesi tarafından dolaba kitlenen 6 aylık bebeğin ise distrofi (kas hastalığı) teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı ve daha sonra Yekaterinburg'daki bir çocuk evine yerleştirildiği öğrenildi.

Rus haber ajansı RIA tarafından yapılan habere göre, savcılık her iki olayla ilgili inceleme başlatırken, yetkililer soruşturmaların özel olarak yürütüleceğini belirtti. Ülkeyi ayağa kaldıran bu gelişmeler sosyal medyada da infiale yol açtı.

SON ÜÇ GÜNDE ÜÇ AYRI OLAY

Rus basın kaynaklarından edinilen bilgilere göre, iki gün önce de iki yaşında bir kız çocuğu, Moskova yakınlarında pek de tekin olmayan bir semtte gece ailesi tarafından sokağa atılmış şekilde bulunmuştu.

Yanında valiziyle sokağa atılan küçük kıza hastanede yapılan müdaheleler sonrası sağlıklı olduğu açıklanmıştı. Bu haftaki hadiseleri göz önünde bulunduran Rus uzmanlar, ebevenylik ile ilgili bilgilendirici yayınlar yapmaya başladı.