Çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat!
Enfeksiyonlardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmak önem taşıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilenen D vitamini pandemi sürecinde yetişkinler kadar çocuklar için de çok önemli diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Lale Seren D vitaminin önemini anlattı.
Mevsim olarak havaların serinlediği bu dönemlerde özellikle çocuklarda viral enfeksiyonlara bağlı üst solunum yolu hastalıkları sık görülüyor. Viral solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma özelliği fazla olduğundan çocuklarda hızlıca yayılıyor. Özellikle bu pandemi sürecinde enfeksiyonlardan korunmak hepimiz için daha fazla önem kazanıyor.
YETERLİ VE DENGELİ BESLENMENİN ROLÜ BELİRGİN
Viral enfeksiyonlardan korunmada sağlıklı
bir bağışıklık sistemi en önemli konuların başında geliyor. Bu noktada, yeterli
ve dengeli beslenmenin rolü belirgin. Bağışıklık fonksiyonlarının
geliştirilmesi ve sürdürülmesi için vücudun ihtiyaç duyduğu makro ve mikro
besin ögelerinin yeterli miktarlarda karşılanması gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lale Seren ailelere tavsiyelerde bulundu.
D
VİTAMİNİ COVID-19’DA ETKİLİ OLABİLİR
Yağda çözünen vitaminlerden
biri olan D vitamini, kemik sağlığı ve kalsiyum emilimi üzerine olan etkileri
ile bilinirken son yıllarda iskelet sistemi dışında da oldukça aktif rol
oynayan özellikle bağışıklık sistemi üzerinde önemli rolü olan bir vitamin ve
artık hormon olarak kabul edilmeye başlandı.
D vitamini, COVID-19
sürecinde en çok tartışılan vitaminlerden birisi oldu. Konuyla ilgili yapılan
bilimsel çalışmalarda Güney Yarım Küre’de COVID-19’a bağlı hastalık ve
komplikasyon görülme oranının Kuzey Yarım Küre’ye göre daha düşük olması; durumun
D vitamini eksikliği ile ilişkili olabileceğini düşündürdü. Kuzey Avrupa
ülkelerindeki görece düşük oran ise D vitamini desteği kullanımının yaygın
olması ve eksikliğinin sık görülmemesi ile ilişkilendirildi.
D vitamini, yüzde 90 oranında güneşten cildimiz tarafından sentezleniyor. Geri kalan kısmı besinlerden alınıyor.
Bununla birlikte, güneş koruyucu kremlerin (30 koruma faktör ve üzeri) D
vitamini sentezini yüzde 95 oranında azalttığı ve camdan geçen güneş
ışınlarının D vitamini sentezi için uygun olmadığı bilinmeli.
Pandemi sürecince açık
havada bulunma sürelerimizin azalması ve havaların değişmesiyle güneşten daha az
yararlanabildiğimiz bugünlerde yeterli bir D vitamini düzeyi için
çocuklarımızın yaşına ve gelişimine uygun olarak ;
BU BESİNLERİ İHMAL
ETMEYELİM;
Somon, sardalya, ton,
uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı, portakal suyu, meyvelerden elma ve
üzüm sebzelerden havuç, brokoli kuruyemiş olarak kaju ve fındık D vitamini
açısından iyi bir kaynak olduklarından bu besinleri tüketmenizi öneririm.
DÜZENLİ
UYKUYA DİKKAT!
Düzenli uyku D vitamininden
daha fazla faydalanmamızı sağladığından çocukların yaşına uygun yeterli uyku
düzeninin sağlanması önem kazanıyor.
Çocukların sağlıklı büyüme
ve gelişiminde kilit rolü olan D vitamini özellikle hızlı büyümenin olduğu
bebeklik döneminde olmak üzere tüm çocukluk çağında önemli. Bu nedenle Sağlık
Bakanlığı, yenidoğan döneminden başlayarak tüm çocuklara ve gebelere D vitamini
desteği öneriyor.
- Bütün bebeklere ek olarak ne aldıklarına
bakılmaksızın en az 1 yaşına kadar 400 IU, daha sonra ve tercihen 3 yaşına
kadar 600 IUD vitamini verilmelidir. D vitamini süte katılarak değil doğrudan
ağızdan verilmeli.
- Annelerde D vitamini eksikliğinin önemli
bir sorun olması nedeniyle D vitamini desteğine hemen başlanmalı.
- Gebe kadınlara ve emzirme dönemindeki
kadınlara günde en az 600 IU, tercihen günde 1200 IU D vitamini verilmeli.
Büyüme ve gelişme hızının fazla olduğu çocuklarda D vitamini desteği
izlemi yapan hekimler tarafından reçete edilmeli. Unutulmamalıdır ki; D
vitamini yağda eriyen bir vitamin olduğundan kolayca birikebilir ve D vitamini
zehirlenmesi görülür. Bu zehirlenme ciddi bir durum olup hekim önerisi olmadan
amacı dışında kullanamalı.
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