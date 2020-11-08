Çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat!

08 Kasım 2020 Pazar, 09:00

Mevsim olarak havaların serinlediği bu dönemlerde özellikle çocuklarda viral enfeksiyonlara bağlı üst solunum yolu hastalıkları sık görülüyor. Viral solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma özelliği fazla olduğundan çocuklarda hızlıca yayılıyor. Özellikle bu pandemi sürecinde enfeksiyonlardan korunmak hepimiz için daha fazla önem kazanıyor.

YETERLİ VE DENGELİ BESLENMENİN ROLÜ BELİRGİN



Viral enfeksiyonlardan korunmada sağlıklı bir bağışıklık sistemi en önemli konuların başında geliyor. Bu noktada, yeterli ve dengeli beslenmenin rolü belirgin. Bağışıklık fonksiyonlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için vücudun ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin ögelerinin yeterli miktarlarda karşılanması gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lale Seren ailelere tavsiyelerde bulundu.

D VİTAMİNİ COVID-19’DA ETKİLİ OLABİLİR

Yağda çözünen vitaminlerden biri olan D vitamini, kemik sağlığı ve kalsiyum emilimi üzerine olan etkileri ile bilinirken son yıllarda iskelet sistemi dışında da oldukça aktif rol oynayan özellikle bağışıklık sistemi üzerinde önemli rolü olan bir vitamin ve artık hormon olarak kabul edilmeye başlandı.

D vitamini, COVID-19 sürecinde en çok tartışılan vitaminlerden birisi oldu. Konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda Güney Yarım Küre’de COVID-19’a bağlı hastalık ve komplikasyon görülme oranının Kuzey Yarım Küre’ye göre daha düşük olması; durumun D vitamini eksikliği ile ilişkili olabileceğini düşündürdü. Kuzey Avrupa ülkelerindeki görece düşük oran ise D vitamini desteği kullanımının yaygın olması ve eksikliğinin sık görülmemesi ile ilişkilendirildi.

D vitamini ile Covid-19 arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılan çok merkezli çalışmalarda D vitamininin COVID-19 hastalığında bağışıklık sistem üzerindeki etkisi ile sitokin fırtınasına bağlı olarak akut solunum sıkıntısı sendromunu önleyebileceği bildirildi. Halen farklı dozlardaki D vitamini desteğinin COVID-19 tedavisi ve COVID-19’a bağlı ölüm riski üzerine olan etkilerini incelemek üzere klinik araştırmalar devam ediyor.

D vitamini, yüzde 90 oranında güneşten cildimiz tarafından sentezleniyor. Geri kalan kısmı besinlerden alınıyor. Bununla birlikte, güneş koruyucu kremlerin (30 koruma faktör ve üzeri) D vitamini sentezini yüzde 95 oranında azalttığı ve camdan geçen güneş ışınlarının D vitamini sentezi için uygun olmadığı bilinmeli.

Pandemi sürecince açık havada bulunma sürelerimizin azalması ve havaların değişmesiyle güneşten daha az yararlanabildiğimiz bugünlerde yeterli bir D vitamini düzeyi için çocuklarımızın yaşına ve gelişimine uygun olarak ;

BU BESİNLERİ İHMAL ETMEYELİM;

Somon, sardalya, ton, uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı, portakal suyu, meyvelerden elma ve üzüm sebzelerden havuç, brokoli kuruyemiş olarak kaju ve fındık D vitamini açısından iyi bir kaynak olduklarından bu besinleri tüketmenizi öneririm.

DÜZENLİ UYKUYA DİKKAT!

Düzenli uyku D vitamininden daha fazla faydalanmamızı sağladığından çocukların yaşına uygun yeterli uyku düzeninin sağlanması önem kazanıyor.

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişiminde kilit rolü olan D vitamini özellikle hızlı büyümenin olduğu bebeklik döneminde olmak üzere tüm çocukluk çağında önemli. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, yenidoğan döneminden başlayarak tüm çocuklara ve gebelere D vitamini desteği öneriyor.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı desteği ile rutin D vitamini kullanımı şu şekildedir;

- Bütün bebeklere ek olarak ne aldıklarına bakılmaksızın en az 1 yaşına kadar 400 IU, daha sonra ve tercihen 3 yaşına kadar 600 IUD vitamini verilmelidir. D vitamini süte katılarak değil doğrudan ağızdan verilmeli.

- Annelerde D vitamini eksikliğinin önemli bir sorun olması nedeniyle D vitamini desteğine hemen başlanmalı.

- Gebe kadınlara ve emzirme dönemindeki kadınlara günde en az 600 IU, tercihen günde 1200 IU D vitamini verilmeli.

Büyüme ve gelişme hızının fazla olduğu çocuklarda D vitamini desteği izlemi yapan hekimler tarafından reçete edilmeli. Unutulmamalıdır ki; D vitamini yağda eriyen bir vitamin olduğundan kolayca birikebilir ve D vitamini zehirlenmesi görülür. Bu zehirlenme ciddi bir durum olup hekim önerisi olmadan amacı dışında kullanamalı.



