Çocukların ideal uyku rutini için gerekli 6 adım

21 Haziran 2021 Pazartesi, 00:00

Manchester Üniversitesi'nden bilim insanları yaptıkları araştırmayla 2'yle 8 yaş arasındaki çocuklar için 6 adımlık bilimsel bir ideal uyku rutini ortaya koydu.

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre Birleşik Krallık'tan 59 uzmanın da kabul ettiği uyku rutini, çocukları için en iyisini isteyen ebeveynlerin, onlar uyumadan önce ne yapması gerektiğine ışık tutuyor.

Saygın bilim dergisi PLOS One'da yayımlanan ve psikologların, diş hekimlerinin, halk sağlığı uzmanlarının ve başka alanlardan uzmanların da katıldığı uyku rutini araştırmasındaki 6 adım şöyle:

Yatmadan önce diş fırçalamak (35 puan)

Yatmadan önce yiyecek ve içeceklerden uzak durmak (10 puan)

Yatmadan önce elektronik cihazları bırakmak (10 puan)

Yatmadan önce kitap okumak (15 puan)

Ebeveynlerin yatmadan önce çocukla sohbet etme gibi sakinleştirici aktiviteler yapması (10 puan)

Her gece aynı saatte yatmak (20 puan)

Araştırmayı yöneten Psikolog George Kitsaras, etkili bir uyku rutini için aktivitelerin 7 gün boyunca yapılıp 50 puanın üzerine çıkılması gerektiğini söyledi. Örneğin 7 gün boyunca yatmadan önce diş fırçalanınca ve anı saatte yatınca 55 puana ulaşılıyor.

Araştırmacılar, rutin haline getirilen aktivitenin yapılmaması halinde puan kaybedileceğine dikkat çekti. Örneğin her gece kitap okuyan kişiler, bir gece okumadığı takdirde 15 puan kaybediyor.

Kitsaras, uyku rutininin çocukların gelişimi ve sağlığı üzerinde önemli etkileri bulunduğuna dikkat çekti. Şimdiye kadar pek çok kuruluşun uyku rutini tartışmalarına katıldığını ancak ortada bilimsel bir konsensüsün olmadığını söyleyen Kitsaras, "Ebeveynlerin aldığı çelişkili sinyallere ve mesajlara bir açıklık getirmemiz gerekiyor" dedi.

Kitsaras konsensüsün bulunmaması yüzünden ailelerin bu konuda sorunlar yaşadığını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyku rutini tanımımız en iyi uygulamaları ve mevcut bilimsel tavsiyeleri birleştiriyor ve çocuklar yatmadan önce ebeveynlerin yaşayabileceği endişeleri ve zorlukları da dikkate alıyor. Uzman ve bilimsel rehberliği ilk kez bu araştırmada sağlanıyor."