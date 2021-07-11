Çocuklarının önünde gölete atlayan anne kayboldu
Piknik yaptıkları sırada iki çocuğunun gözü önünde gölete atlayan anne E.B., suda kayboldu.
Olay, saat 16.30 sıralarında Güvendik Mahallesindeki gölette meydana geldi. E.B., iki kızı ve iki komşusuyla birlikte gölet kenarında piknik yapmaya gitti. İddiaya göre, komşuları balık tutmak için uzaklaştığı sırada E.B., çocuklarının gözü önünde 5 metre yükseklikten gölete atlayarak gözden kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. E.B. için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
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