Coinbase Pro, Cardano'yu listeleyeceğini duyurdu: ADA coin yükselişe geçti

17 Mart 2021 Çarşamba, 16:11

Fotoğraf: Paraajansı

ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase Pro, Cardano’yu (ADA) listeleyeceğini duyurdu. Coinbase Pro tarafından yapılan açıklamada, “Bugünden itibaren ADA desteği, Coinbase tarafından desteklenen tüm bölgelerde yer alacaktır. Likidite koşulları karşılandığı takdirde trade işlemleri 18 Mart Perşembe günü Pasifik saati ile (PT) 09.00’da başlayacak” sözlerine yer verildi.

Starting today, inbound transfers for ADA are now available in the regions where trading is supported. Traders cannot place orders and no orders will be filled. Trading will begin on or after 9AM PT on Thursday March 18, if liquidity conditions are met. https://t.co/ANisazZsh7 — Coinbase Pro (@CoinbasePro) March 16, 2021

Coinbase Pro haberi duyulmadan önce 1,05 dolardan işlem gören ADA coin, ADA’yı kullanan bir blokzinciri olan Cardano'nun değeri bu açıklamanın ardından yükselişe geçti. Değeri açıklamadan sonraki bir saat içerisinde yüzde 13.1 oranında yükseldi.

Piyasa arzı 39,6 milyar dolar olan ADA coin, 27 Şubat’ta yaşadığı artışla 1,37 dolara yükselmiş ve piyasa değeri en yüksek olan 3 coinden biri olmuştu.

CARDANO (ADA) COIN NEDİR?

Cardano, kripto para göndermek ve almak için kullanılabilecek ADA kripto sistemine sahip bir platformdur. Bu kripto para, paranın geleceğini temsil eder ve kriptografi ile güvenli olması garanti edilen hızlı, doğrudan transferleri mümkün kılar.

Cardano yalnızca bir kripto para birimi değildir, her gün dünyadaki bireyler, kuruluşlar ve hükümetler tarafından kullanılan finansal uygulamaları yürütebilecek teknolojik bir platformdur. Platform, sistemde daha kolay güncelleme yapabilme ve yumuşak çatallanmalarla yükseltme yapılabilmesini kolaylaştıracak bloklar halinde inşa edilmiştir. ADA’yı yönetecek olan temel katmanının tamamlanmasının ardından, akıllı sözleşmeleri, ileride yapılacak ticaret ve işleri destekleyecek dijital yasal anlaşmaları ele almak için ayrı bir hesaplama katmanı yaratılacaktır. Cardano, herhangi bir merkezi olmayan fakat bunun yerine bir blok zincir üzerinde çalışan merkezi olmayan uygulamaları veya dapps (kullanıcıları ve tedarikçileri direkt olarak birbirine bağlayan sistem) hizmetlerini de yürütecektir.

Cardano’nun sunduğu yenilik, kullanıcıların ihtiyaçlarını düzenleyicilerin talepleriyle dengeleyecek ve mahremiyeti düzenleme ile birleştirecek şekilde olmasıdır. Cardano’nun vizyonu, yeni düzenlenmiş bilgi işlem tarzının, herkese adil finansal hizmetlere açık erişim sağlayarak daha fazla finansal katılımı sağlayacağıdır.

ADA TOKEN NEDİR?

ADA, Cardano'nun tokenıdır ve adını 19. yüzyıl matematikçisi Ada Lovelace'ten alır. ADA arzının yüzde 57,6'sı, Cardano'nun 62,2 milyon USD topladığı bir İlk Coin Arzında (ICO) dağıtılmıştır. Token hem dijital bir para birimidir hem de Cardano ağında işlemler yapmayı mümkün hale getirir. ADA sahipleri, aynı zamanda Cardano ağında bir paya da sahiptir ve bu pay staking ödülleri kazanmak için stake havuzlarında kullanılabilir. Cardano staking'i Binance Earn aracılığıyla da yapılabilir.

Cardano'nun yerel para birimi olan ADA, Cardano blockchaininde işlem yapmak için kullanılır. Ada ve Cardano arasındaki ilişki, ether (ETH) ile Ethereum'unkine çok benzerdir.

KURUCUSU CHARLES HOSKINSON

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’dur. Blockchain geliştiricisi ve Blockchain’de birden fazla kilit projede ortak kuruculuk yapan isimlerin başında gelmektedir. Charles, Cardano’nun yanı sıra, Ethereum ve Ethereum Classic’in de kurucuları arasındadır. Charles Hoskinson 2013 yılında, EOSIO‘nun kurucu ortağı Dan Larimer ile birlikte, ilk blok zinciri ve kripto para birimi başlangıcı olan Invictus Innovations’ı başlattı.