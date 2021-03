Coinbase Pro, Cardano'yu listeleyeceğini duyurdu: ADA coin yükselişe geçti

Fotoğraf: Paraajansı

ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase Pro, Cardano’yu (ADA) listeleyeceğini duyurdu. Coinbase Pro tarafından yapılan açıklamada, “Bugünden itibaren ADA desteği, Coinbase tarafından desteklenen tüm bölgelerde yer alacaktır. Likidite koşulları karşılandığı takdirde trade işlemleri 18 Mart Perşembe günü Pasifik saati ile (PT) 09.00’da başlayacak” sözlerine yer verildi.

Starting today, inbound transfers for ADA are now available in the regions where trading is supported. Traders cannot place orders and no orders will be filled. Trading will begin on or after 9AM PT on Thursday March 18, if liquidity conditions are met. https://t.co/ANisazZsh7