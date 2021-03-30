Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kansere yakalandı

30 Mart 2021 Salı, 10:00

Çok Güzel Hareketler 2’ ile tanınan genç oyuncu Arif Güloğlu’ndan hayranlarını üzen bir haber geldi. 24 yaşındaki Güloğlu, lenf kanserine yakalandı.

Son iki haftadır skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu’nun tedavi için Ankara’da bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

BKM’DEN ARİF GÜLOĞLU AÇIKLAMASI

BKM Mutfak, bir açıklama yaparak Arif Güloğlu'nun tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler paylaşıldı:

“Çok Güzel Hareketler 2' oyuncularımızdan Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce lenfoma teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bilgilerinize sunarız.”

"EN KISA SÜREDE SAĞLIKLA BULUŞMAK ÜZERE"

Arif Güloğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda " Bu hastalığı hızla atlatacağıma inanıyorum" dedi.

“ASLA MORALİNİ BOZMA”

Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından genç oyuncuya destek verdi.

Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili kardeşim bu zorlu macerada asla moralini bozma, en güzel şekilde sağlığına kavuşmanı diliyorum, inanarak mücadeleni vereceğini biliyorum şimdiden geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.



