Çok tartışılan o video sonrası AKP'den açıklama: Bu isimde bir danışmanı yok

26 Mart 2021 Cuma, 09:15

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videoda, bir otomobilde uyuşturucu madde kullandığı anlara ilişkin görüntüleri görülen kişinin AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu ileri sürüldü.

Kürşat Ayvatoğlu isimli olduğu belirtilen sözkonusu konuyla ilgili görüntülerin büyük gündem haline gelmesi üzerine AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın danışmanı Muhammed Doğan bir açıklama yaptı.

Doğan, Kürşat Ayvatoğlu isminde bir kişinin danışman ya da özel kalem kadrosunda çalışmadığını söyledi.

Doğan, “Hamza Dağ’ın meclis kadrosuna bağlı 3 danışmanı bulunmaktadır. Birinci danışman Muhammet Doğan, ikinci danışman Abdürrahim Atasever, üçüncü danışman Murat Kaygusuz. Genel Merkez Özel Kalemi ise Kadir Aytunkaynak’tır. Bunların haricinde danışmanı yoktur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ayvatoğlu’nun AKP genel merkez Ar-Ge Başkanlığı’nda çalışan ekip içinde yer alan kişilerden birisi olduğu iddia ediliyor.

Kürşat Ayvatoğlu'nun 2014-2019 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yapan AKP'li Tahsin Babaş'ın seçim kampanyasında görev aldığı, belediyede Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak çalıştığı belirtiliyor.

CHP'DEN TEPKİ

Ayvatoğlu'nun görüntüleri üzerine CHP'den de tepki geldi. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Twitter hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nereden nereye geldi Türkiye..." sözünü paylaşıp "Ülke bu kafayla yönetiliyor? Yazık" diye yazdı.







