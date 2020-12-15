Çökme tehlikesi olan Yerebatan Sarnıcı'nı güçlendirme projesi 52 gün sonra reddedildi!

15 Aralık 2020 Salı, 23:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Kültür AŞ'ye bağlı olarak işletilen Sultanahmet'teki tarihi Yerebatan Sarnıcı için İBB, Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne tarihi eserin durumunun riskli olduğuna dair raporu Ekim ayında sundu. Çökme tehlikesi ile karşı karşıya olan Yerebatan Sarnıcı için İBB tarafından Koruma Kurulu'na sunulan güçlendirme projesi, 52 gün bekletildikten sonra reddedildi.

"YENİ HEYETLERE HAVALE EDİLDİ"

Twitter'dan açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "52 gün sonra Koruma Kurulu ne yazık ki Yerebatan Sarnıcı projemize onay vermedi" dedi.

Polat, "3 duayen profesör, biri Bizans Sarnıçları üzerine doktoralı 2 doktor, 1 restorasyon uzmanı yüksek mimar, 2 restorasyon uzmanı yapı mühendisinin imzası olan projemiz hiç zaman kaybetmemişiz gibi yeni heyetlere havale edildi" dedi.

Kültür Bakanlığı, 9 Aralık 2020 tarihinde Koruma Bölge Kurulu kararı ile Yerebatan Sarnıcı'na ilişkin iletilen teknik raporda, açıklanan değerlendirme süreçlerinin yerine getirildiğini ifade ederek, “Restorasyon, mimarlık, malzeme bilimi uzmanları tarafından hazırlanan güçlendirme projelerinin Bilimsel Danışma Heyeti görüşü ile birlikte Kurul'a iletilmesine karar verilmiştir” açıklamasında bulunmuştu.

Bakanlığın açıklamasına tepki gösteren Polat, “Bakanlık, bizim toplantıda olmamıza rağmen duymadığımız, bilmediğimiz bir onaylamama kararı olduğunu açıkladı. Bağımsız olması gereken Koruma Kurulu kararları başka bir mecradan mı alıyor ki biz Kurul'da üye olmamıza rağmen bu kararı bilmiyoruz, görmüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.