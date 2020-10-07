Çöl tozu, Türkiye'nin batı kesimlerinde çamurlu yağmura yol açabilir
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin batı kesimlerinde iki gün boyunca yağış beklendiğini belirterek, "Çöl tozu nedeniyle yağış İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin batı kesimlerinde çamurlu yağmura yol açabilir." dedi.
Toros, yaptığı açıklamada, dünyanın farklı yerlerinden havalanan büyük toz parçacıklarının yakın bölgelere, küçük olanların ise binlerce kilometre uzaklara taşınabildiğini söyledi.
Türkiye'yi daha çok Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkilediğini belirten Toros, "Ülkemize gelen toz taşınımları ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun olarak gerçekleşmektedir." diye konuştu.
Toros, Türkiye'nin batı kesimlerinde hava kalitesinin düştüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:
"Hava kalitesinin düşme nedeni ise ülkemizin çöl tozunun etkisi altına girmesi. Kuzey Afrika çölünden havalanan çöl tozu Türkiye'ye ulaştı. Batı bölgeleri başta olmak üzere çöl tozu perşembe ve cuma günü tüm Türkiye'de etkisini gösterecek. Hafta sonuyla birlikte çöl tozu kuzeyden başlayarak etkisini kaybetmeye başlayacak. Türkiye'nin batı kesimlerinde önümüzdeki iki gün yağış bekleniyor. Çöl tozu nedeniyle yağış, İstanbul başta olmak üzere batı kesimlerinde çamurlu yağmura yol açabilir. Ayrıca çöl tozunun etkili olduğu bu günlerde gökyüzü daha kızıl olacak."
"TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLAR TOZA KARŞI HASSAS"
Toros, yoğun ve uzun süreli toza maruz kalmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini anlattı.
Türkiye'de yaşayanların sürekli tozun etkisi altında kalmadığını aktaran Toros, şunları kaydetti:
"Türkiye'deki vatandaşlar toza karşı daha hassastırlar. Yaşlılar, çocuklar, solunum yolu ve kalp-damar rahatsızlığı olanlar tozdan daha fazla etkilenmektedir. Çok küçük çaplı tozlar solunum sistemimizin sahip olduğu süzgeci geçerek akciğerlerimize kadar ulaşabilir. Toza yoğun ve uzun süreli maruz kalmak bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiler. Kum ve kuvars içeren çöl tozları silikoz hastalığını tetikleyebilir."
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