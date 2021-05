Coldplay, yeni şarkısını uzay istasyonunda çaldı

'Çevre kaygıları' nedeniyle yeni albümü için dünya turnesine çıkmama kararını sürdüren ve koronavirüs nedeniyle konserlerine ara vermek zorunda kalan Coldplay, gözünü uzaydaki dinleyicilere dikti.

Albüm ve single tanıtımları konusunda yaratıcılığıyla bilinen rock grubu, yeni albümlerinin ilk şarkısı 'Higher Power'ı ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Fransız astronot Thomas Pesquet'a dinleterek duyurdu.

Canlı yayınlanan görüşmede Grubun solisti Chris Martin, Pesquet'e "Sana biraz müzik gönderdik, çünkü şu anda Dünya'daki hiç kimse için çalamıyoruz, bu yüzden sadece sizin için çalabileceğimizi düşündük" dedi.

"Bu gala tüm galaksi için" diyen Martin, "Hepimizin içindeki astronotu, harika şeyler yapabilen kişiyi bulmaya çalışmak için" böyle bir yöntem seçtiklerini belirtti.

Pesquet ise, "Akşamları herkesin yatağa gittiğinde kulaklığımı takıyorum, biraz müzik dinliyorum ve sadece havada süzülüyorum. Bu gerçekten harika, tamamen özgür hissediyorsun" diye konuştu.

Grubun bilim kurgu hayranı gitaristi Guy Berryman ise Pesquet'e popüler uzay filmlerinde en çok neyin yanlış yansıtıldığını sordu. Pesquet, filmlerde astronot kıyafeti giyerek istasyondan çıkmanın saniyeler sürdüğünü ancak gerçekte bunun saatler sürdüğünü söyledi.

Grup ayrıca aynı gün Higher Power'ın uzay temalı klibini de yayımladı.

Coldplay, önümüzdeki hafta Londra'da 4 bin katılımcıyla kapalı alanda maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak gerçekleşecek 2021 BRIT Ödül Töreni'nin açılışını yeni şarkıları ile yapacak.

Coldplay, şarkılarını duyurmadan önce ise grubun sosyal medya hesabından 'şifreli' tweetler paylaşmış ve hayranlarından yeni şarkının ismini tahmin etmelerini istemişti.

In case you’re only just getting the news now, the @alienradiofm language translates to:



Coldplay • #HigherPower · May 7



New music here we come ???? pic.twitter.com/Q8c3G0OVIf