‘Comandante’nin Son Günleri’
Hugo Chávez’in ölümü arifesindeki Venezuela toplumunu ve devletini odağına alan kitap, karizmatik bir liderin bir ülke için ne anlama gelebileceğine, yaşam - ölüm diyalektiğinin politik söylemi nasıl yönlendirebileceğine ve ideallerin hayata geçirildikten sonra ne gibi bedelleri olabileceğine dair derinlikli bir anlatı.
Emekli onkolog Miguel Sanabria, Chávez’e karşı ikircikli bir tutum içerisindedir. Ne eşi gibi azılı bir Chávez karşıtıdır ne de ağabeyi kadar ateşli bir Chávez taraftarı… Ama Comandante’nin sağlık durumunu aydınlatabilecek gizli video kayıtlarını saklamak ona düşmüştür.
Gazeteci komşusu Fredy ise, Başkan üzerine bir kitap yazmak istemekte ancak bunun için, bir yolunu bulup Chávez’in tedavi gördüğü Küba’ya gitmesi gerekmektedir.
Diğer yandan şehrin başka bir köşesinde dokuz yaşındaki María’nın nevrotik annesi, şehirdeki şiddet salgını karşısında gitgide daha da paranoyaklaşmaktadır.
Hugo Chávez’in ölümü arifesindeki Venezuela toplumunu ve devletini odağına alan kitap, karizmatik bir liderin bir ülke için ne anlama gelebileceğine, yaşam - ölüm diyalektiğinin politik söylemi nasıl yönlendirebileceğine ve ideallerin hayata geçirildikten sonra ne gibi bedelleri olabileceğine dair derinlikli bir anlatı.
Comandante’nin Son Günleri / Alberto Barreta Tyszka / Çeviren: Bengi De Sa Matos Paixao / Kafka Kitap / 216 s.
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