‘Cömert Ünlüler’ yeni sezonuyla ekranda

Cömert Ünlüler yeni sezonu ile bugün 21.30’da TLC’de ekrana gelecek.

Öznur Oğraş Çolak
01 Mart 2021 Pazartesi, 02:00
‘Cömert Ünlüler’ yeni sezonuyla ekranda
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Hollywood yıldızları, Emlakçı Kardeşler Drew ve Jonathan Scott ile güçlerini birleştirerek hayatlarına dokunan yakınlarının evlerini baştan aşağıya renove ediyor.

Cömert Ünlüler’in yeni sezonunda; Zooey Deschanel, Justin Hartley, Allison Janney ve Rainn Wilson gibi Hollywood’un ünlü isimleri yer alacak. İlk bölümün konuğu, Aşkın 500 Günü filminin ve New Girl dizisinin yıldızı Zooey Deschanel. Emlakçı Kardeşler’den Jonathan Scott ile bir yılı aşkın süredir beraber olan Zooey, en yakın arkadaşı Sarah’ın evini renove edecek.


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