Conoları konu alan belgeselin başrol oyuncusu Sergen Eşme silahlı kavgada yaralandı
Adana'da çekimlerine devam edilen, Cono Aşireti'nin yaşamını konu alan belgesel filmde, mahalle halkından seçilen başrol oyuncusu Sergen Eşme, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralandı.
Dünyanın en prestijli ödüllerinden Berlin Film Festivali Kitaplığı’na seçilen 11 romandan birinin yazarı Meltem Yılmaz ile 'Koku’nun Serüveni' belgeseliyle Los Angeles Film Festivali dahil 60 festivalden ödülle dönen yönetmen Şahin Yiğit, Adana'da Cono Aşireti mensuplarının yaşamını konu alan belgeselin çekimine başladı.
Yılmaz'ın 'Bütün Mümkünlerin Kıyısında' kitabından uyarlanan belgesel için mahalle halkı arasından Sergen Eşme, başrol oyuncusu seçildi. Eşme, geçen hafta mahallede, kendisinin de aralarında olduğu iki grup arasında silahların kullandıldığı çatışmada yaralandı. Yılmaz ve Yiğit, filmi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanırken yaşadıkları talihsiz olay nedeniyle üzüntülü olduklarını söyledi.
TEDAVİ ALTINDA
Docudrama (yarı belgesel film, yarı belgesel oyun) tarzındaki belgesel filmin çekimlerinin devam ettiği sırada başrol oyuncusunun yaralandığını ve hastanede tedavi altında olduğunu dile getiren yazar Meltem Yılmaz ve yönetmen Şahin Yiğit, Sergen Eşme’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi. 'Bütün Mümkünlerin Kıyısında' projesi tamamlandıktan sonra Berlin ve Venedik film festivalleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası arenada birçok festivalde yarışmaya girecek.
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