Adana Demirspor, sosyal medyadan şampiyonluk belgeseli yayımladı
PTT 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Adana Demirspor, sosyal medyadan şampiyonluk belgeseli yayımladı.
Mavi-lacivertlilerin sosyal medyadan yayınladığı "O Sene Bu Sene" isimli belgeselde, kulüp başkanı Murat Sancak, as başkan Metin Korkmaz, basın sözcüsü Savaş Çokduygulu, teknik direktör Samet Aybaba ve oyuncuların açıklamalarına yer verildi.
Başkan Sancak belgeselde yer alan konuşmasında taraftarın Süper Lig’de beklentisinin fazla olduğunu belirterek, “Süper Lig’e nasıl 26 yıl çıkamadıysak, bir 26 yıl da orada kalmayı hedeflememiz lazım.” ifadesini kullandı.
Teknik direktör Aybaba da Süper Lig’de kalıcı olmak istediklerini anlattı.
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