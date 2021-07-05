Adana'da lostra dükkanına EYP'li saldırı
Adana'da lostra dükkanının önüne atılan el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültü ile infilak etti. Patlamada yaralanan olmazken, iş yerinin camları ve kepengi zarar gördü.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin cadde üzerindeki lostra dükkanının önüne atılan EYP, büyük bir gürültü ile patladı.
Patlamayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine TEM, bomba imha ve devriye ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında kapalı olan lostra dükkanının kepengi ve camları zarar gördü. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından EYP'ye ait parçalara, bomba imha uzmanı ekiplerce el konuldu.
EYP'yi atan kişi ya da kişileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- 'Güldür Güldür', gerici Akit'in hedefinde
- UEFA'dan Cüneyt Çakır kararı
- Soylu, istifa mı etti?
- Mehmet Aydın henüz ifade vermedi
- Avrupa’dan Sinovac kararı
- Önde gelen 'Reis'çiden zam isyanı
- Paramount Otel'le ilgili şaşırtmayan iddia
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- İstanbul’da bir garip 'şehzade' düğünü
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi