Copa America'da Arjantin, çeyrek finalde
Copa America A Grubu'nda Arjantin Paraguay'ı 1-0 mağlup ederken, Uruguay ve Şili 1-1 berabere kaldı.
Copa America (Amerika Kupası) A Grubu'nda geçtiğimiz gece iki maç oynandı. Uruguay ve Şili 1-1 berabere kalırken, Arjantin Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek bitime bir maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.
Gecenin ilk maçında Uruguay ve Şili, Brezilya'daki Arena Pantanal'de karşılaştı. Şili 26. dakikada Eduardo Vargas ile 1-0 öne geçerken, Uruguay bu gole 67. dakikada Luis Suarez ile yanıt verdi. Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Uruguay'da Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, maçta forma giydi. Şili'de ise geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te oynayan Enzo Roco, 38. dakikada oyuna girdi.
Gecenin ikinci maçında ise Arjantin ve Paraguay, Brezilya'daki
Estadio Nacional Mane Garrincha'da kozlarını paylaştı. 10. dakikada Arjantin, Papu Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşma, bu skorla sona erdi ve Arjantin, beş takımın yer aldığı ve dördünün üst tura yükseldiği grupta çeyrek final biletini bir maç kala aldı.
Video Haberler
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni kararlar
- Çakıcı'dan 'Kıbrıs' ve 'eroin baronluğu' açıklaması
- Sosyal medyada büyük tepki
- Çin Merkez Bankası'ndan kripto para kararı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Atatürklü yanıt
- 'AKP, Erdoğan sonrası döneme hazırlanıyor'