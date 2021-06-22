İtalya Başbakanı Mario Draghi'den EURO 2020 açıklaması

22 Haziran 2021 Salı, 09:45

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) 11 Temmuz'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak olan final maçı, tartışmalara sebep oldu.

Ülkede aşılamaya rağmen son dönemde artan Covid-19 vakaları, İngiliz kamuoyunu ve yetkilileri endişelendirmeye başladı. Diğer yandan İtalya Başbakanı Mario Draghi, finalin başka bir ülkede oynanması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Draghi, "Vakaların hızla artttığı bir ülkenin finale ev sahipliği yapmasını durdurmaya çalışacağım. EURO 2020 finali riskin böylesine büyük olduğu bir ülkede oynanmamalı" ifadelerini kullandı.

Covid-19'un Delta varyantı, İngiltere'deki vakaların bir haftada yüzde 99 artmasına ve 10 bin sınırına gelmesine sebep olmuştu. UEFA'dan ise konu hakkında bir hamle veya açıklama yapılmadı.