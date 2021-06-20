Gary Medel'li Şili Milli Futbol Takımı, seks skandalıyla sallandı

20 Haziran 2021 Pazar, 23:43

Copa America'da mücadele eden ve disiplin problemleriyle mücadele eden Şili Milli Futbol Takımı, yeni bir skandalla sarsıldı. Takımın en az altı oyuncusunun, milli takımın kamp yaptığı otele hayat kadınlarını çağırarak parti yaptığı öne sürüldü.

Marca'nın Arjantin'de yayın yapan internet sitesinin haberine göre futbolcular Jean Meneses, Guillermo Maripan, Arturo Vidal, Pablo Galdames, Pablo Aranguiz, Eduardo Vargas ve eski Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, takımın kaldığı Gran Hotel Odara'ya hayat kadınları çağırarak seks partisi düzenledi.

TEKNİK DİREKTÖR İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR

Olay, takımın teknik direktörü Martin Lasarte'nin kaleci Claudio Bravo ile düzenleyeceği basın toplantısına saatler kala ortaya çıktı. Şili basını, Lasarte'nin istifa etmeyi ve olaya karışan isimleri ülkeye geri göndermeyi düşündüğünü yazdı.

Bu olay, takımdaki ilk vaka değil. Gary Medel ve Arturo Vidal, dışarıdan gelen bir kuaförü Covid-19 protokollerine aykırı şekilde takım oteline aldıkları için 30 bin dolarlık para cezasına çarptırılmıştı. Olay üzerine tüm takıma PCR testi yapılmış ve sonuçlar negatif çıkmıştı.