Copa America’da Brezilya-Arjantin maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?
Güney Amerika kıtasının en büyük uluslararası turnuvası olan Copa America’nın finalinde Brezilya ve Arjantin karşı karşıya gelecek.
Brezilya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America’da bugün, şampiyon belli olacak.
İlk kez 1921’de kazandığı turnuvayı Arjantin 15. kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Arjantin son olarak 1993’te Copa America’yı kazanmıştı.
Turnuvanın son şampiyonu Brezilya ise şampiyon unvanını korumak için sahaya çıkacak. Daha önce sekiz kez turnuvada şampiyonluğa ulaşan Brezilya, 2019’daki finalde Peru’yu 3-1 mağlup etmişti.
Arjantin’le Brezilya’nın karşı karşıya geleceği maç bu gece TSİ 03.00’te oynanacak. Karşılaşmayı Esteban Ostojich yönetecek.
Muhtemel 11’ler ise şöyle:
Arjantin: Martinez, Molina, Otamendi, Tagliafico, Parades, De Paul, Lo Celso, Messi, Lautaro, Gonzalez
Brezilya: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Fred, Casemiro, Paqueta, Richarlison, Neymar, Everton
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