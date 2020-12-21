Çörek otu yağı faydaları ve zararları nelerdir?

21 Aralık 2020 Pazartesi, 16:14

Çörek otu, keşfedildiği günden bu yana birçok hastalığın tedavisinde kullanılan tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerinden biridir. Sıklıkla kapsül veya yağ formunda tüketilen çörek otu, insan sağlığına sayısız faydaya sahiptir.

Çörek otu yağı, cilt lekelerinden meme kanserine kadar birçok sağlık sorununu iyileştirir. Güvenle kullanabileceğiniz çörek otu yağının faydalarını ve kullanımını sizler için aktarıyoruz.

Çörek otu, bir bitkiden elde edilen siyah tohumdur. Çörek otu yağı bu bitkinin çörek otundan elde edilir. Çörek otu, Müslümanlar arasında "habbatul bereket" veya "mübarek tohum" olarak da bilinir. Soğuk pres yolu ile elde edilen çörek otu yağı sık tüketilen bir üründür.

Çörek otu yağının faydaları saylamakla bitmez ancak ilk olarak; Ciltte iyileşme, kanser, şeker hastalığına olumlu etki ve kilo vermeye yardımcı olur.

Çörek otu yağı, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Doğu Avrupa, Batı Asya ve Orta Doğu'da yetişir. İnsanlar binlerce yıldır çörek otunu doğal bir çare olarak kullandılar. Tohumlar ayrıca kimyon, kekik vb. İle yemeklere lezzet katabilirler. Çörek otu yağının faydaları oldukça fazladır.

ÇÖREK OTU YAĞI BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Çörek otunun geçmişte baş ağrısı, diş ağrısı, burun tıkanıklığı, bağırsak kurtları, parazitler ve konjonktivite için kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde gaz, kolik, ishal, dizanteri, kabızlık ve hemoroit gibi çeşitli bağırsak hastalıklarında kullanılmaktadır. Sindirim sistemi hastalıklarında yaygın olarak kullanılan çörek otu şişkinliği azaltır ve mideyi rahatlatır.

Zengin besin içeriği ile öne çıkan çörek otu iyi bir bitkisel protein kaynağıdır. Sağlıklı yağlar açısından da oldukça zengin içeriğe sahiptir. Linoleik asit ve palmitik asit, yağ içeriğinin çoğunu oluşturur. Çörek otu yağı, %0,5-2,5 uçucu yağ içerebilir. Yağ asidi içeriği çörek otunun yetiştirildiği bölgeye göre değişiklik gösterir.

Çörek otu yağının bileşenleri arasında en önemlisi timokino'dur. Uçucu yağların en önemli biyoaktif bileşenlerinden biri olan timokuinonun birçok yararlı etkisi vardır. Bununla ilgili laboratuvar çalışmaları, timokinonun kanserli farelerde tümör büyümesini yavaşlattığını göstermektedir. Ayrıca kanser hücrelerini öldürmek için uygulanan radyasyon tedavilerinin neden olduğu doku hasarını önlemede etkilidir. Bu etkilerin insanlar üzerindeki etkileri henüz bilinmediğinden ana tedavi yöntemi olarak kullanılması önerilmemektedir. Bu nedenle mevcut tedavinize ek olarak çörek otu yağı veya çörek otu kapsülü kullanmak istiyorsanız öncelikle doktorunuza danışmalı ve doz bilgisi almalısınız.

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL VE NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Yeni başlayanlar için 2 hafta boyunca günde 3 kez bir çay kaşığı; Günde bir veya iki kez 1 tatlı kaşığı olarak tavsiye edilir. Kapsül formunda da alınabilir. 2 kapsül, bir çay kaşığı miktarına eşittir.

Koruyucu ve katkı maddesi içermeyen ve soğuk pres şeklinde üretilen çörek otu yağı tercih edilmelidir. Bazı çörek otu yağları ay çiçek yağı ile karıştırılarak satılır. Bu tür ürünler sağlık açısından faydalı değildir. Kalitesinden emin olmayan ürünler kullanılmamalıdır.

Koruyucu, katkı maddesi ve karışık yağ içermeyen soğuk sıkım yöntemiyle üretilen çörek otu yağı ürünleri tercih edilmelidir. Çörek otu yağı ürününü açtıktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz.

Çörek otu yağı kullanmadan önce doktorunuzdan dozajı hakkında bilgi alabilirsiniz. Ancak genel olarak çörek otu yağı kullanmaya yeni başlayanlara 2 hafta boyunca günde 3 defa çay kaşığı kullanmaları önerilir. İleride günde 1 tatlı kaşığı olarak önerilmektedir.

ÇÖREK OTU YAĞI NEYE İYİ GELİR?

Bulantı ve mide ağrıları için mükemmeldir.

Kalbi korur.

Kansere karşı koruma sağlar.

Sinüzite iyi gelir.

Saçın yapısını korur, saçın kolay ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Saç dökülmesini önler, saçların erken beyazlamasını önler.

Sinirlilik, stres, depresyon ve gerginliği giderir.

Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet hastalığına da faydalıdır.

Kan damarı duvarlarının elastikiyetini artırmaya yardımcı olur.

Kronik yorgunluğa iyi gelir.

Safra kesesi taşı oluşumuna ve böbrek taşı oluşumuna karşı etkilidir.

Dolaşım sistemine fayda sağlar.

Cinsel gücü artırıcı etkisi vardır.

Ateşi düşürmeye yardımcı olur.

Amfizem hastalığına karşı kullanılabilir.

Tansiyonu ve yüksek tansiyonu yani hipertansiyonu düşürür.

Ayrıca kolesterol düşürücü etkiye sahiptir. Kolesterolü dengeler.

Diş ağrısını gidermeye yardımcı olur.

Hamilelik sonrası emzirme süresini uzatır ve annelerde sütte artış sağlar.

Eklem ağrısı, kireçlenme ve romatizmaya iyi gelir.

Uykusuzluk çekiyorsanız tedavisini çörek otu yağında bulabilirsiniz.

Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi değerli bileşenler ile A, B ve C vitaminleri içerir.

Yara iyileştirici özelliği vardır.

Baş ağrısına iyi gelir ve baş ağrısını hafifletir.

Bağırsak kurtlarını düşürücü etkisi vardır. Bağırsak parazitlerine karşı etkilidir.

Sindirim sistemini rahatlatır. Gaz giderme özelliğine sahiptir.

Kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

Dizanteriye karşı fayda sağlar.

Hemoroidi iyileştirici özelliği de vardır.

Burun tıkanıklığını giderir.

Ayrıca astımı veya alerjik reaksiyonu olan kişilere de fayda sağlar.

Bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Özellikle kış hastalıkları olan grip ve nezleye karşı etkilidir.

ÇÖREK OTU YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

İnsanlar faydası için çörek otu yağını gıda ile birlikte veya cilde faydası için topikal olarak uygulayabilir.

Çörek otu yağı, aşağıdaki cilt rahatsızlıklarına sahip kişiler için de faydalı olabilir:

Sedef hastalığı: Fareler üzerinde 2012 yılında yapılan bir araştırma, yağın antiporiatik faydaları da olabileceğini gösteriyor.

Çörek otu yağının sağlığa faydaları yüksektir; Son araştırmalar, çörek otu yağındaki timokinonun, çeşitli kanser hücresi türlerinde programlanmış hücre ölümünü veya apoptozu etkileyebileceğini göstermiştir. Bunlara beyin kanseri, lösemi ve meme kanseri hücreleri dahildir.

Anormal sperm ve kısırlığa sahip erkeklerde yapılan plasebo kontrollü bir klinik çalışma, çörek otu yağının sperm hareketini iyileştirebileceğini ve sperm sayısını artırabildiğini buldu.

Pek çok hastalığa şifa kaynağı olan çörek otu yağı, alternatif tıbbın vazgeçilmez bitkilerinden biridir. Çörek otu yağı birçok mineral ve vitamin içeren bir tür bitkisel yağdır.

Çörek otu yağının hammaddesi olan çörek otu, sağlıklı doymamış yağ asitleri bakımından zengin bir yağ türüdür. İçerdiği yağ dengesi ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Çörek otu yağı ayrıca kan damarlarını genişleterek yüksek tansiyonu da önler.

Çörek otu, aktif içeriği sayesinde karaciğere zarar veren maddeleri önleyerek karaciğerde toksik madde oluşumunu engeller.

Çörek Otu yağı; Özellikle cilt, akciğer, meme, pankreas ve kolon kanserlerine karşı etkili bir yağ türüdür.

Çörek otu yağı belirli oranlarda tüketildiğinde; gerginliği, stresi, depresyonu giderir.

Çörek otu yağı ayrıca cinselliği artırıcı bir etki gösterir.

Şampuanınıza biraz çörek otu yağı eklerseniz saç dökülmesini önler ve saçınızın sağlıklı uzamasına yardımcı olur.





Cevizin yüksek kalorili içeriği diyet yapanlar için biraz ürkütücü görünse de sağlığa olan faydaları ile kesinlikle tüketmek isteyeceksiniz.





Bazı kanser türlerine karşı koruma sağlar: Ceviz ile ilgili yapılan çalışmalarda; Tümör büyümesini önlemenin yanı sıra prostat kanseri ve meme kanseri gibi belirli kanser türlerine karşı koruma sağladığı bulunmuştur. Cevizin bu özelliği; İçerdiği antioksidanlar ve omega-3 gibi değerli yağ asitlerinden gelir.





Kalp sağlığını destekler: Sağlıklı bir kalp için ceviz tüketin! Ceviz, kötü kolesterol seviyelerini düşürmenin yanı sıra kan pıhtılarını önlemede yardımcıdır.





Kilo vermeye yardımcı olabilir: İçerdiği yüksek lif sayesinde ceviz daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur. Bu, açlık krizlerini bastırmak ve iştahı azaltmak anlamına gelir. Bu aynı zamanda kilo verme yönetimi için de faydalıdır. Ceviz ayrıca insüline karşı direnç oluşturmaya yardımcı olur ve genellikle obezite ile ilişkilendirilen tip-2 diyabet gelişme riskini azaltır.





Anne adayları ve bebek için faydalıdır: Hamilelikte tüketebileceğiniz en sağlıklı ve en faydalı gıdalardan biri cevizdir. Hamilelikte ceviz tüketmek; Bulantı gibi erken gebelik semptomlarının hafifletilmesine ve doğmamış bebeğin beyin gelişiminin desteklenmesine yardımcı olur.





Saç sağlığı için faydalıdır: Ceviz, biotin değeri yüksek bir besindir. Biotin; Saç sağlığı için son derece faydalıdır. Saç dökülmesinin önlenmesine, saç kalitesinin artmasına ve daha hızlı saç uzamasına yardımcı olur.





Yaşlanmanın etkilerini yavaşlatmaya yardımcı olur: Yaşlanma karşıtı mikro besinlerin iyi bir kaynağı olan ceviz; İçerdiği sağlıklı yağlar, lif ve güçlü antioksidan bileşikler ile yaşlanma belirtilerini geciktirmeye yardımcı olur.





Beyin sağlığı için faydalıdır: Ceviz üzerine yapılan araştırmalar, daha fazla tüketilmesinin beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini buldu. Ayrıca depresyon ve yaşa bağlı bilişsel gerileme için faydalı olabileceğini gösteren çalışmalar var. Yaşlı yetişkinleri içeren bir çalışmada, düzenli ceviz tüketiminin hafızayı güçlendirdiği tespit edildi.

ÇÖREK OTU YAĞI ZARARLARI NELERDİR?



İnsanlar ilaç yerine çörek otu yağı kullanmamalıdır.





Herhangi bir takviyede olduğu gibi, hamile veya emziren kadınlar, çörek otu yağının faydalarının kendileri için doğru olup olmadığını görmek için kullanmadan önce doktorlarıyla konuşmalıdır.





Çörek otu yağı bazı kişilerde alerjik kızarıklığa neden olabilir. Bu nedenle, bir reaksiyonu tetiklemediğinden emin olmak için önce cildin küçük bir kısmı üzerinde test yapmak çok önemlidir.





İnsanlar ayrıca yağı gözlerden, burun deliklerinden ve diğer hassas vücut bölgelerinden uzak tutmaya özen göstermelidir.





Çörek otu yağının faydalarından en güvenli ve en faydalı şekilde yararlanmak için her zaman yüzde 100 saf, sertifikalı, kaliteli, organik çörek otu yağı kullanılmalıdır.





Birçok çalışma, çeşitli tıbbi ve cilt rahatsızlıkları için sağlık ve kozmetik yararları olabileceğini göstermiştir, ancak bu çalışmalar genellikle insanlardan ziyade hayvan veya hücre modellerinde kullanılmaktadır.





Çörek otu yağı almadan önce doktorunuzla konuşun, ürün alırken seçici olmanız çok önemlidir. Birçok sağlık deposu çörek otu yağı satmaktadır ve çevrimiçi olarak hem sıvı hem de kapsül formunda mevcuttur.





Çörek otu genellikle çoğu insan için güvenlidir ve ağızdan küçük miktarlarda alındığında zararlı değildir. Yani ekmek gibi yiyeceklerde ve hamur işlerinde baharat şeklinde çörek otu kullanılmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Çörek otu özü ve yağı kısa süreli tıbbi kullanımlar için güvenlidir. Ancak, uzun süre kullanıldıklarında güvenli olup olmadıkları konusunda hala yeterli bilgi bulunmamaktadır. Öte yandan çörek otu alerjik kaşıntıya neden olabilir.



