Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz'e 8 bin 800 lira para cezası verildi

09 Şubat 2021 Salı, 12:05

Çorlu tren katliamında oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden anne Mısra Öz'e mahkeme heyeti 8 bin 800 lira para cezası kesti.

Mısra Öz, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlilerine hakaretten' suçlamasıyla hakim karşına çıktı. Duruşma sonrasında açıklama yapan Öz, 8 bin 800 lira para cezasına çarptırıldığını aktardı.

Davanın ikinci duruşması için mahkemeye gelen Mısra Öz, duruşma sonrası yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada Çorlu tren kazasında ölen 25 kişinin ailesi olarak yargılandığım için buradaydım. Hakkımda açılan iki tane dava var, bunlardan bir tanesi bugün sonuçlanacaktı, sonuçlanmadı. Mahkeme heyetine hakaretten 8 bin 800 gibi bir cezayla cezalandırılıyorum. Dava burada bitmedi. Mahkeme heyeti 7 gün içinde itiraz etme hakkımın olduğunu söyledi.

‘HAKKIMIZI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

İsterlerse 800 bin lira ceza versinler bu davada gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe hakkımızı aramaya devam edeceğiz. En iyi bildikleri şey para olduğu için bizleri para cezasıyla korkutmaya çalışıyorlar. Korkmuyorum, vazgeçmiyorum, hakime de söyledim. Sözlerimin arkasında olmakla birlikte, bize verdikleri kararlarla bizi korkutamayacaklar, 25 kişiyi buraya getiremeyenler bizi getirmeyi daha kolay olarak görüyorlar. Gerçek sorumlular buraya gelsinler, çünkü biliyoruz ki gerçek sorumlular bize bile rüşvet vererek bizi susturmaya çalışıyorlar Oturdukları koltuktan."

NE OLMUŞTU?

8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel hakkında iki dava açılmış, 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz’e, mahkeme heyetine, "Üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet" ifadeleri gerekçesiyle dava açılmıştı.