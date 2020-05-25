Çorlu'nun ardından Kadıköy'de polis şiddeti!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinin bahçesinde oturan aileye polis müdahalesine tepkiler sürerken, İstanbul Kadıköy'de de bir polis ile iki bekçinin, bir kuryeye motorunu kilitleme tehdidinde bulunarak hakarette bulunduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde polis şiddetine ait görüntüler tartışılırken, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde moto kuryeye önce küfreden polisin, ardından tokat atarak darp ettiği görüldü.
Artı Tv'nin yayınladığı ve Kadıköy'de çekildiği iddia edilen görüntülere göre polisin kuryeyi önce küfrediyor, ardından da darp ettiği görülüyor. "Oğlum, motorunu kilitliyorum bak, adama artistlik yapma" diyen polisin, kuryeyi darp ettiği dikkat çekiyor.
Görüntülerde polisin, "Bana vurman doğru mu?" diyen kuryeye, "Doğru, ben ona karar verdiğim için doğru" dediği görülüyor.
'BEN ONA KARAR VERDİĞİM İÇİN DOĞRU'
Polis ile motorlu kurye arasındaki diyalog şu şekilde:
Polis: Motorunu kitliyorum bak, Y....
Polis:Adama artistlik yapma.
Kurye: Ben artistlik yapmadım abi.
Kurye: Senin bana vurman doğru mu?
Polis: Doğru, ben ona karar verdiğim için doğru. Yürü git, cevap da vermeyeceksin.
GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı olaya tepki gösterdi.
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