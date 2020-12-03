Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: ‘Bizi eleştirenler Abdülhamit’e Kızıl Sultan diyenlerin torunlarıdır’

03 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Payitaht Abdülhamid” dizisinde Çorum leblebisinin yer aldığı sahne için 40 bin lira reklam ücreti ödenmesini haberleştiren gazetecilere tepki göstererek “Bizi eleştirenler Abdülhamit’e ‘Kızıl Sultan’ diyenlerin torunlarıdır” dedi.

Çorum Leblebi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Fikret Hışıroğlu dün Aşgın’a Payitaht dizisinde Çorum leblebisinin tanıtımından dolayı “teşekkür” ziyaretinde bulundu. Hışıroğlu, “Çorum leblebisi bundan daha güzel tanıtılamazdı” dedi. Aşgın ise dizi yapımcısına verilen reklam ücretini eleştirenlere tepki göstererek şöyle konuştu: “Abdülhamit Han’ın temsil ettiği değerler bizim için çok önemli değerler. 33 yıl boyunca Osmanlıyı ayakta tutmuş kudretli bir padişah...‘Çorum leblebisi elden gidiyor’ diye haberler yapıldı geçtiğimiz yıllarda. ‘Çorum’da kimse yok mu neden sahip çıkılmıyor’ denildi. Payitaht’taki çalışmamızı eleştirenlere bakıyorum o gün o yaygarayı yapanlar. Teşekkür edeceklerine, fiyatı üzerinden yaygara koparıyorlar” Dizideki leblebi sahnesi ile leblebinin zihinlere net olarak kazındığını da vurgulayan Aşgın, “O paşaları bir araya getirsek bu kadar güzel bir mizanseni yapamazdık. Leblebi tarihindeki en güzel reklam filmini oluşturmuş olduk. Sadece TRT’de değil sosyal medya da koptu gitti. Çorum leblebisi şehrimizin marka ürünü olarak kalmış oldu. Bu çalışmayı eleştirenler Abdülhamit’e ‘kızıl sultan’ diyenlerin torunlarıdır. Biz de Abdülhamit’in torunlarıyız. Dedemizle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BORÇ İÇİNDE

Payitaht Abdülhamid dizisinin TRT’de 27 Kasım’da yayımlanan son bölümünün senaryosuna Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa ve leblebi sahnesi yapımcı şirket tarafından eklendi. Sayıştay’ın 2018 raporlarına göre 414 milyon TL borcu olduğu tespit edilen belediyenin, bu sahneler için şirkete 40 bin TL ödediği iddia edildi.