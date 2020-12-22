Çorum Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin eski dekanı Prof. Yamaner 1800 kişiye dava açtı

22 Aralık 2020 Salı, 06:00

Eski Çorum Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Yamaner’in, sosyal medyada dolaşan ve bölüm başkanlarından Doç. Dr. Esin Güllü’ye hakaret ettiği videosuna yorum yapan yaklaşık 1800 kişiye dava açtığı belirtildi.

Facebook’ta bu kişilerin kurduğu “Profzadeler..” isimli grup katılımcılarına göre yaklaşık 1800 kişi hakkında dava açıldı. Dava açılanlardan biri olan Ali Aktaş’ın, Yamaner hakkında yazdıkları nedeniyle ifadesi alındı. Hakaret suçlamasını kabul etmeyen Aktaş ile Yamaner, mahkeme tarafından uzlaşmaya gönderildi.

Yamaner’in uzlaşmayı kabul etmemesi sonucu Aktaş hakkında dava açıldı. Aktaş, sosyal medyada dolanan paylaşıma yorum yapan 1800 kişi hakkında dava açıldığını belirterek “Video hâlâ duruyor. Sosyal medyada dolanıyor. Dolandıkça küfür eden, ağır eleştiri yapan herkese dava açıyor. Bu planlı bir tezgâh. Bu kadar kişiden avukat parası alsa dünyanın parası ediyor. Bunun bilinçli şekilde yapıldığını düşünüyorum” dedi.