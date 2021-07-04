Çorum katliamı lanetlendi

04 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, 41 yıl önce resmi kayıtlara göre hayatını kaybeden 57 kişi için dün Kadeş Barış Meydanı’nda anma töreni düzenlendi.

Çorum Hacı Bektaşi Veli Vakfı’nda toplanan ve buradan meydana kadar yürüyen kalabalık ellerinde, “Çorum’u unutmadık, unutturmayacağız”, “Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz” yazılı döviz ve pankartlarla çeşitli sloganlar attı. Programa CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, çeşitli siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra yurtiçi ve dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, birlikte yaşamayı ve eşit yurttaşlığı talep ettiklerini belirterek “Biz bir yüzleşme talep ediyoruz. Bunun olabilmesi için demokratik bir parlamento oluşması gerektiğine inanıyoruz. Kendimiz için değil, Türkiye’nin çoğunluğunu oluşturan Sünni yurttaşlarımız için de talep ediyoruz. Onların da kendi inançlarını yaşamaları için çocuklarına bu şehirde yaşanan katliamların bir daha yaşanmaması için bırakacakları tek kıymetli şey, birlikte yaşama kültürüdür” dedi. Anma töreni Çorum Hacı Bekteşi Veli Vakfı’nda Grup Abdal konseri ile devam etti.

