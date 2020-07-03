Çorum katliamında yaşamını yitirenler anıldı

03 Temmuz 2020 Cuma, 18:57

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen program kapsamında, 40 yıl önce çıkan olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi için Kadeş Meydanı’nda anma töreni gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde bariyerlerle kapatılan meydandaki programa katılan vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alındı.

Burada, ellerinde “Çorum’u unutmadık, unutturmayacağız”, “Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz” yazılı döviz ve pankartlarla alanda bir araya gelen vatandaşlar, çeşitli sloganlar attı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Ahmet Özler, yaptığı konuşmada, Çorum Olayları’nı “katliam” olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenleri andıklarını, gerçekleştirenleri de şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

“Uzun yıllardır yaptığımız Çorum katliamını anma programlarında Avrupa’dan ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi birlikleri, Alevi-Bektaşi dernekleri adına konuşmalar yapılıyor. Bunların bazılarına Çorum’da yaşayan yurttaşlar olarak biz katılmıyoruz, onaylamıyoruz.” ifadelerini kullanan Özler, “Ama Çorum halkının şunu anlamasını istiyoruz; onlar da yaralı, dertli, kendi acılarından düşünceleri, bakış açıları var. Bunları ortaya koyuyorlar, onların düşüncelerine saygı duymamız gerekiyor.” dedi.

Yaptıkları etkinliklerle, mezar ziyaretleri ve panellerle Çorum Olayları’nı unutturmak istemediklerini anlatan Özler, şunları kaydetti:

“Bazen ‘yarayı kaşımayalım’ şeklinde eleştiriler de duyuyoruz. Bunu diyen yurttaşlarımız iki gruba ayrılıyor. Bir grup, ‘bu işin üstünü örtelim, hiç duyulmasın, hiç bilinmesin, tarihte böyle katliamlar oldu, anılmasın’ istiyorlar. Bir grup yurttaşımız ise yapılanlardan korkuyor, öldürülen yakınlarına, anasına, babasına, kardeşine dahi sahip çıkamıyor. Bunlar aslında yaranın iyileşmediğini, devam ettiğini, yara bu vücutta kalırsa kangren olacağını, insanların barış ve kardeşliği sağlayamayacağını gösteriyor. Bizim katliamı anmadaki temel amacımız budur. Bu katliam nasıl yapıldı, neden yapıldı? Bunları göstermek istiyoruz.”

Çorum Olayları ile ilgili iki taleplerinin bulunduğunu vurgulayan Özler, “Birincisi, bu katliam insanlığa karşı suçtur, zaman aşımı işlemez. Yeniden yargılama açılsın, katliamın asıl sorumluları bulunsun, yargılansın ve tarih önüne dikilsin. İkincisi bu meydana bir barış anıtı dikilsin. Bu anıt bütün kente, tüm yurttaşlara, gelecek çocuklarımıza şunu hatırlatsın; bu ülkede, bu kentte bir katliam oldu. Bunu unutmayalım, bunun neden olduğunu hatırlayalım. Bir daha bu katliam yaşanması için galyana gelmeyelim.” diye konuştu.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül ile Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Örgütlenme Sorumlusu Mehmet Ali Çankaya da konuşmalarında, 40 yıl önce yaşanan olayların insanlık tarihine kara bir leke olarak düştüğünü, hayatını kaybedenleri anmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile “40 yıl önce Çorum’un kardeşliğine, sevgisine, birlikteliğine sıkılan kurşunlar son bulsun. Yaşasın barış, yaşasın kardeşlik, yaşasın sevgi” diyerek iki adet beyaz güvercin uçurdu.