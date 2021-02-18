Çorum Valisi Mustafa Çiftçi İskilipli anmasına sahip çıktı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kuvayı Milliye’ye düşmanlık yapan Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf’ın anmasına katılmasını “Serçeden korkan darı ekmez” mesajı ile savunurken, anmayı haberleştiren gazetecileri de sosyal medya hesabından engelledi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile Kuvayı Milliye’ye düşmanlık yapan Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf’ın anmasına katılmasını eleştirenlere, “Serçeden korkan darı ekmez” yanıtını verdi. Çiftçi’nin, anma etkinliklerine katılmasını haberleştiren gazetecileri sosyal medya hesabından engellediği görüldü.
Vali Çiftçi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İskilipli Atıf’ı anma etkiliğinin milletin nezdinde bir karşılık ve kabul gördüğünü öne sürerek, “Aziz milletimiz sağduyu ve engin ferasetiyle her şeyi gayet güzel değerlendiriyor, ölçüp-biçiyor, herkese hakkını tastamam teslim ediyor” dedi. Çiftçi, anmaya katıldığı için gelen eleştirilere ise “ Bunları normal karşıladığımı da baştan söylemeliyim. ‘Serçeden korkan darı ekmez’ demiş büyüklerimiz” yanıtını verdi.
İskilipli Atıf’ın milletin vicdanında suçsuz olduğunu, Atıf’ın hain ve Kuvayı Milliye’ye karşı olmadığını ileri süren Çiftçi, İskilipli Atıf’ın İstiklal Savaşı’na katılanları fisebilillah mücahit olarak nitelendirdiğini, Anadolu hareketi aleyhine bildiri hazırlayıp imzalamadığını ve İngilizlilerle ya da Yunanlılarla birlikte olmadığını ileri sürdü.
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