Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çorum'un Dodurga ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.06'da Dodurga ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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