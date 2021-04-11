Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum'un Dodurga ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
11 Nisan 2021 Pazar, 17:26
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.06'da Dodurga ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



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