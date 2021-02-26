Çorum'da bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Çorum'un Laçin ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Laçin ilçesine bağlı Narlı köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.
Ayrıca, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.
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