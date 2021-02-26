Çorum'da bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'un Laçin ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

AA
26 Şubat 2021 Cuma, 17:59
Çorum'da bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Laçin ilçesine bağlı Narlı köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.


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