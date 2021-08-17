Coşkun Aral, Taliban gerçeğini anlattı

17 Ağustos 2021 Salı, 13:32

Savaş Muhabiri Coşkun Aral,YouTube üzerinden yayımladığı videoda Taliban döneminde Afganistan'a gittiği zamanları anlattı. Doğum sonrası bir kadının, erkek doktora gösterilmemesi yüzünden kan kaybından öldüğünü söyleyen Aral, anlattıklarıyla Taliban gerçeğini gözler önüne serdi.

"KURŞUNA DİZİLMEYLE YARGILANDIM"

Çok basit gerekçelerle yargılanılabileceğini belirten Aral, "Ayakta tuvalet ihtiyacımı giderdiğim için kurşuna dizilmeyle yargılandım. Kol tüyleri aşağıya doğru sarkmaması yüzünden casus olarak nitelenerek kurşuna dizilecektim. Aynı zamanda bizzat tanık olduğum için söylüyorum. Doğum sonrası bir kadın, erkek doktora gösterilmemesi yüzünden kan kaybından öldü" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN BURUNLARININ GÖSTERİLMEDİĞİ BİR ORTAM"

Taliban'ın kadın haklarına saygı duyacağını belirtmesine rağmen geçmiş süreçte yaptıklarına da değinen Aral, "Taliban geçtiğimiz yıllarda kız çocuklarının okuma-yazma öğrenmesine müsaade etti. Kadınların burunlarının gösterilmediği bir ortamdan bahsediyorum. Röportaja gittiğimde görüntü vermeyi reddetmişlerdi çünkü kamera yasaktı. Müzik yasak, ilahi bile olsa yasak. Araçlardaki tüm teyp ve radyolar gittiğimiz dönemlerde sökülmüştü . Evlerin damlarındaki uydu antenleri imha edilmişti" dedi.



