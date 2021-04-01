Coşkun Sabah: Kızım Kordon'da mini şort giyebilir, Mardin'de giydirmem
Armağan Çağlayan'ın "Tutucu bir baba mısınız?" sorusunu yanıtlayan Coşkun Sabah, "Batı’ya göre modern babayım. Kordon’da gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama o mini şortu Mardin’de, Urfa’da giydirmem" dedi.
Sanatçı Coşkun Sabah, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.
Kariyerinin ilk yıllarında Bülent Ersoy'un kendisini 'kıskandığını' ileri süren Sabah, "Gar Gazinosu’nda çıkıyordu, 'özel saz' olarak bazen beni de götürüyordu. Saz ekibinde koltuk, kıdeme göre sıralanır. Bir gün geldim, koltuğum başka yerde duruyor. Aldım udumu çıktım. Bu işte bir kumpas var çünkü. 'Ben artık ud çalmayacağım, kendi şarkılarımı okuyup meşhur olacağım' dedim. Muzaffer Özpınar bana haber uçurdu 'Bu olay Bülent Ersoy’un ricasıydı' diye" ifadelerini kullandı.
Bir süre önce "Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Kızımın bikinili fotoğraf paylaşmasına müsaade etmem” şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen Sabah, "Tutucu bir baba mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Batı’ya göre modern babayım. Kordon’da gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama o mini şortu Mardin’de, Urfa’da giydirmem. Şimdi ben tutucu baba mı oldum? Bulunduğumuz yere bakmak lazım."
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