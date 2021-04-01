Coşkun Sabah: Kızım Kordon'da mini şort giyebilir, Mardin'de giydirmem

01 Nisan 2021 Perşembe, 10:39

Sanatçı Coşkun Sabah, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.

Kariyerinin ilk yıllarında Bülent Ersoy'un kendisini 'kıskandığını' ileri süren Sabah, "Gar Gazinosu’nda çıkıyordu, 'özel saz' olarak bazen beni de götürüyordu. Saz ekibinde koltuk, kıdeme göre sıralanır. Bir gün geldim, koltuğum başka yerde duruyor. Aldım udumu çıktım. Bu işte bir kumpas var çünkü. 'Ben artık ud çalmayacağım, kendi şarkılarımı okuyup meşhur olacağım' dedim. Muzaffer Özpınar bana haber uçurdu 'Bu olay Bülent Ersoy’un ricasıydı' diye" ifadelerini kullandı.

Bir süre önce "Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Kızımın bikinili fotoğraf paylaşmasına müsaade etmem” şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen Sabah, "Tutucu bir baba mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: