Covid-19 aşısında yan etki tartışmalarına son noktayı koyan araştırma
Yapılan yeni bir araştırmaya göre, koronavirüse yakalanmış birinin hastaneye kaldırılma veya kan pıhtıları nedeniyle ölme riski, aşıyı ilk kez yaptıran kişilere göre "çok daha yüksek".
Geçmişte yapılan araştırmalara göre, AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması ve kanamaya neden olabilecek diğer riskleri artırdığını öne sürülüyordu.
Şimdi ise Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, aşılara ilişkin yapılan en kapsamlı çalışmaya imza attılar. Çalışma, İngiliz Tabipler Birliği sendikası tarafından yayınlanan haftalık hakemli dergi olan The BMJ'de yayımlandı.
Araştırmacılar, çalışmalarının AstraZeneca ve Pfizer aşılarını bu kadar büyük ölçekte Covid-19 riskleriyle karşılaştıran ilk çalışma olduğunu söyledi.
Çalışmada, Aralık ve Nisan ayları arasında İngiltere'de her iki aşının da ilk dozunu yaptıran 16 yaş ve üstü 29 milyondan fazla kişi incelendi.
RİSK 9 KAT FAZLA
Bulgular, hastaların trombosit olarak bilinen ve koronavirüsü olan bir kişide kan pıhtılaşmasına yardımcı olan hücre sayısının düşük olduğu bir durum riskinin, bir doz AstraZeneca aşısı olan birine göre neredeyse dokuz kat daha yüksek olduğunu gösteriyor.
TÜRÜNÜN EN BÜYÜK ÇALIŞMASI
BBC'nin ödüllü radyo sunucusu Lisa Shaw, AstraZeneca aşısının ilk dozunu olduktan üç hafta sonra yaşamını yitirmişti.
Bu konuda "türünün en büyük çalışması" olan makale, Shaw'ın AstraZeneca aşısının komplikasyonları nedeniyle öldüğü sonucuna varılmasının ardından gerçekleşti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir adli tabip, "ölümünün altında yatan AstraZeneca aşısıyla ilişkili nadir ve agresif bir komplikasyon" olarak tanımlanan aşıya bağlı bir tromboz ve trombositopeni geliştirdiğini söyledi.
DİĞER AŞILARA BENZER BİR DURUM
Çalışmaya katılanlardan Profesör Aziz Şeyh, artan trombositopeni riskinin, grip aşısı gibi İngiltere'de yaygın olarak kullanılan diğer aşılara benzer olduğunu söyledi.
Bilim insanları, Pfizer aşısı ile aşılananlar ile artan inme riski arasında bir ilişki buldu. Ancak riskin virüse sahip olanlarda 10 kat fazla olduğu tespit edildi.
Ayrıca araştırmacılar, AstraZeneca ile felç riski veya Pfizer ile trombositopeni riskinin artması arasında bir ilişki bulamadılar.
"VİRÜSE YAKALANIRSANIZ RİSK DAHA YÜKSEK"
Oxford Üniversitesi'nden bir istatistikçi olan Dr. Martina Patone şunları söyledi:
"Her iki aşıyı da yaptıktan sonraki 28 gün içinde kan pıhtılarına bağlı hastaneye yatışlara veya ölümlere baktık ve bulduğumuz şey; her iki aşıda da artan bir risk. Aşıdan önce veya sonra Covid-19'a yakalanırsanız kan pıhtılaşması riski çok daha yüksektir."
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