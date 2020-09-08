Covid-19 bağlantılı iltihap sendromu, çocukların kalplerine zarar veriyor
Covid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen ve çocuklarda görülen çok sistemli iltihap sendromu (MIS-C), çocukların kalplerine zarar veriyor.
4 Eylül’de The Lancet’a bağlı EClinicalMedicine bülteninde yayımlanan tıbbi literatür incelemesinin kıdemli yazarı Alvora Moreira, bazı çocuklarda ömür boyu gözlem ve müdahale gerekebileceğini belirtti.
Vaka çalışmaları ayrıca MIS-C’nin, görünürde sağlıklı olan çocukları asemptomatik enfeksiyonlardan üç ila dört hafta sonra uyarı vermeden etkileyebildiğini gösterdi.
"Literatüre göre, çocuklarda Covid-19’un klasik üst solunum belirtileri görülmeden de MIS-C gelişebiliyor ki bu korkutucu bir durum" diyen Moreira şunları söyledi:
“Çocuklarda belirti olmayabilir, kimse hasta olduklarını bilmeyebilir ve birkaç hafta sonra vücutlarında bu aşırı iltihap gelişebilir.”
SONUÇLAR
Araştırma takımı, 1 Ocak ile 25 Temmuz arasında dünya çapında bildirilen 662 MIS-C vakasını inceledi ve şu bulgulara ulaştı:
* Çocukların yüzde 71’i yoğun bakım ünitesine sevk edildi.
* Yüzde 60’ında toksik şok sendromu görüldü.
* Hastanede kaldıkları ortalama süre 7.9 gün oldu.
* Tamamında ateş görülürken, yüzde 73.7’sinde mide ağrısı veya ishal; yüzde 68.3’ünde ise kusma gözlendi.
* Yüzde 90’ına ekokardiyagram (EKG) testi yapıldı ve sonuçların yüzde 54’ü anormal çıktı.
* Çocukların yüzde 22.2’sinde solunum cihazı gerekti.
* Yüzde 4.4’ünde ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) gerekti.
* 11 çocuk hayatını kaybetti.
Bu hastalığın SARS-CoV-2 ile bağlantılı olduğuna inanılan yeni bir çocuk hastalığı olduğunu ifade eden Moreira "Ölümcül olabilir çünkü birden fazla organ sistemini etkiliyor. İster kalp olsun, ister akciğer, mide bağırsak sistemi veya nörolojik sistem; başlangıçta klinik tedavi uzmanlarının anlamakta zorlandığı çok farklı yüzlere sahip" dedi.
Kaynak: popsci.com.tr
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