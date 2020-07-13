Covid-19 can kaybında Avrupa birincisi İngiltere'de ölümler durmuyor
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 830'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 830'a ulaştı. Vaka sayısı son 24 saatte 530 artarak 290 bin 133 oldu.
İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
Video Haberler
- Erdoğan'ın sözlerini hatırlatınca mikrofonu kapatıldı
- KYK burs ve kredileri kesilen öğrencilerden eylem
- Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı
- Köylüye hakaret eden kaymakam hakkında yeni gelişme
- Heybeliada'da yangın!
- Failin bulunması isteğiyle TEM'i trafiğe kapattılar!
- AKP'ye oy verdiğini söyleyen çiftçi böyle isyan etti
- Eşinin hatırasını böyle yaşatıyor
- Metroda dehşet anları! Önüne gelene bıçakla saldırdı
- Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı