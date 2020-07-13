Covid-19 can kaybında Avrupa birincisi İngiltere'de ölümler durmuyor

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 20:40

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 830'a ulaştı. Vaka sayısı son 24 saatte 530 artarak 290 bin 133 oldu.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.