Covid-19, dünya liderleri ve büyük çaresizliğimiz

10 Nisan 2021 Cumartesi, 15:48

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in içinde olduğu 24 lider ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın gelecekte karşılaşabileceği yeni salgın hastalıklara hazır olması için uluslararası bir anlaşma imzalanması çağrısında bulundu. Bu çağrı metnine Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri imza atmadı.

Çağrı metni, Fransa’da Le Monde, İngiltere’de Daily Telegraph, İspanya’da El Pais gibi gazetelere iletilmiş. Liderlere göre, insanlığın içinde bulunduğu durum, İkinci Dünya Savaşı sonrasına benziyor. Liderler, İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden yapılanan dünya sistemine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullanıyorlar: Ülkeler “salgın hastalıkları önceden tahmin etmek, önlemek, tespit etmek, değerlendirme ve etkili çözümler üretmek üzere sıkı işbirliği içinde” hareket etmeliler. Liderler, kendi aralarında bir çözüm bulamadıkları için mi imzaladıkları metni gazeteye gönderdiler, belirsiz. Konuyla ilgili bizler, kamuoyu ne yapabilir, o da belirsiz. Salgın için alınan önlemlerin muğlaklığı ile aşı savaşları her şeyin önüne geçmiş durumda.

AŞILAMADA SON DURUM

Dünyada neler oluyor, kısaca bakalım. Amerika Birleşik Devletleri’nde bugüne kadar 31 milyon kişi hastalanmış ve yarım milyonu aşkın (563 bin) kişi yaşamını yitirmiş. Nüfusun yüzde 15’i, 49 milyon kişi ikinci doz aşısını tamamlamış durumda. Günde 3 milyona yakın kişi aşılansa da rakamlara göre, salgın tüm hızıyla devam ediyor. Aşılarda Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson uygulanıyor.

İngiltere’de Covid - 19’a yakalananların sayısı 4 milyon 337 bin kişi. Covid - 19’dan yaşamını yitirenlerin sayısının ise 126 bini geçtiği ifade ediliyor. Amerika ve İngiltere nüfusunun yüzde 60’ı ilk doz aşılarını olmuş durumda.

İtalya’da Covid -19’dan ölüm sayısı 108 bin 350. 9.6 milyon kişi aşılanmış. Fransa’da 95 bin kişi Covid-19’dan ölmüş, aşılanma oranı nüfusun yüzde 4’ü. Almanya’da 76 binin üzerinde insan Covid-19 nedeniyle vefat etti. Aşılanma 9 milyon civarında. Brezilya’da 314 bin kişi Covid-19’dan öldü. Aşılanma ise yüzde 7 civarında. Türkiye’de ise Covid-19’den ölen sayısı 31 bin 385. Çift doz aşı olanlar ise 6 milyonu geçti.

AB’de Covid-19 tartışması ise tüm hızıyla sürüyor. AB’nin temel gündem maddeleri olan yeşil mutabakat, mülteci sorunu, genişleme, Doğu Akdeniz gibi konuların yerini Covid-19 aşılanma süreci almış durumda. AB Komisyonu, iş ve turizm gibi nedenlerle yolların açılması için “Dijital Yeşil Geçiş Kartı” adındaki aşı sertifikasını gündemine aldı. Ve de aşı sertifikasında sadece AB’nin onay vereceği aşıların geçerli olacağı belirtiliyor. Örneğin Türkiye’de yaygın kullanılan Covid-19 aşısı AB tarafından onaylanmadı. Tabii henüz onaylanmaması, onaylanmayacağı anlamına da gelmiyor. Bir de Avrupa Birliği ile başta İngiltere olmak üzere bir polemik mevcut. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin, Avrupa topraklarında üretilen aşılardan İngiltere’ye 10 milyon doz ihraç ettiğini ancak İngiltere’de üretilen aşılardan ‘Astra Zeneca’ AB’ye gelen olmadığını söylüyor mesela. Tartışma tüm düzlemlerden devam ediyor; kısa vadede de çözülmeyecek gibi duruyor. Merkel sorunun çözümü için Putin’e başvurdu. Biden, farklı bir düzlemde Putin’e katil dedi… Dünya Twitter kadar eğlenceli.

GELİN MEKTUP YAZALIM

Bu satırları, 3 haftalık kongre serbestisinin ardından kırmızının koyu tonlarına bürünen Ankara’dan yazıyorum. Liderlerin aklını başına devşirmesi, yardımlaşması gerektiğini hepimizin hayatlarının bu kararların ucunda olduğunu yazan bir mektubu, birkaç arkadaş bir araya gelerek yazalım, Washington Post, The Guardian, Le Figaro’da yayımlayalım. Belki liderlerden daha çok etkimiz olur.

Siz bu satırları okurken, eve kapandığımız bugünde, 5 yaşındaki oğlum Uğur Deniz’i, ekransız oyalamak için uğraşıyor olacağım. İyi pazarlar!