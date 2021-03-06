‘Covid-19’ gerekçe gösterilerek demiryollarında denetim yapılmamış

06 Mart 2021 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın demiryollarında emniyet sağlanmasına yönelik denetim hedeflerine ulaşılamadığını itiraf ettiğini açıkladı. Akın, “Bakanlık denetimsizliğe, lebaleb dolu AKP kongrelerine engel olmayan Covid-19’u gerekçe gösterdi. Yeni kaza endişemiz artıyor” dedi.

10 DENETİMDEN TEK BİR TANESİ BİLE YAPILMAMIŞ

CHP’li Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2020 yılı Faaliyet Raporu’nda demiryolu ulaşımıyla ilgili emniyet hedeflerinin gerçekleşmediğinin ortaya çıktığını belirtti. Akın, “Faaliyet raporuna göre bakımdan sorumlu kuruluş ve birimlere dair hedeflenen 10 denetimden tek bir tanesi bile yapılmamış” dedi.