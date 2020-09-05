Covid-19 hastalarındaki T hücreleri, hastalığın sonucunu haber verebilir
Fransa’da çalışan araştırmacılar; ağır Covid-19 geçiren hastaların, geleneksel olmayan T hücreleri şeklinde bilinen bir bağışıklık hücresi sınıfında değişimler gösterdiğini buldu.
Journal of Experimental Medicine bülteninde yayımlanan araştırmaya göre, hastaların kanlarındaki bu hücrelerin faaliyetini izlemek, hastalığın şiddeti ve gidişatı hakkında bilgi verebilir.
SARS-CoV-2 bulaşan çoğu insan, nispeten hafif belirtiler geçirse de; bazı hastalar anormal bir iltihap tepkisi gösteriyor.
Akciğerlere zarar verebilen bu tepki, akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) sebep olabiliyor ve hastanın ölümüyle sonuçlanma ihtimali taşıyor.
Fakat Covid-19 ile ilişkili ARDS’den sorumlu olan bağışıklık hücreleri ve iltihabi moleküller, belirsizliklerini koruyor.
Geleneksel olmayan T hücreleri, virüs enfeksiyonuna verilen tepkinin kontrol edilmesine yardımcı olan farklı bir bağışıklık hücresi sınıfı. Genelde akciğerlerde ve vücuttaki diğer mukoza dokularında bulunuyorlar.
Tours Üniversitesi INSERM Solunum Hastalıkları Araştırma Merkezi’nde çalışan araştırmacı Christophe Paget, “Buna rağmen, alışılmadık T hücrelerinin SARS-CoV-2 kaynaklı ARDS’nin patofizyolojik süreçlerindeki rolü henüz araştırılmamıştı” diyor.
Kaynak: popsci.com.tr
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