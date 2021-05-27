Covid-19 için yeni ilaç onayı
GSK ile Vir, ağır olmayan Covid-19 vakaları için geliştirdikleri Sotrovimab isimli antikor tedavisine ABD'de acil kullanım yetkisi aldı.
ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), Vir Biotechnology ve GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen antikor tedavisinin acil durumlarda kullanımına onay verdi.
FDA, Sotrovimab adlı ilacın Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan veya oksijen tedavisine ihtiyaç duyulan hastalarda kullanımına ise izin vermedi.
Sotrovimab enfeksiyonlarla mücadele eden doğal antikorlar gibi davranan monoklonal antikor ilaçları arasında yer alıyor.
GSK ve Vir tarafından yapılan açıklamada ilacın önümüzdeki haftalarda koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmaya başlanacağı ve ilacın piyasaya sunulması içinde FDA'e başvuruda bulunulacağı ifade edildi.
ABD'de Regeneron Pharmaceuticals ve Eli Lilly gibi şirketler tarafından geliştirilen benzer ilaçların da acil durumlarda kullanımına izin verilmişti.
Avrupa Birliği'nin ilaç kurumu da geçtiğimiz hafta oksijen tedavisi görmeyen hastalarda Sotrovimab kullanımını desteklediğini açıklamıştı.
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