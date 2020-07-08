Covid-19 ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:11

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Kovid-19 ile mücadeledeki son durum görüşülecek.

Vaka sayıları, illerin durumu, yoğun bakım şartları, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler, ilaç ve aşı çalışmalarının yanı sıra normalleşme sürecine uyum da değerlendirilecek. Toplantıda, Türkiye'deki veriler doğrultusunda önlemler ele alınacak.

Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.