Covid-19 kaynaklı ölümler 100 bini geçti: Arjantin'de 5 gün ulusal yas ilan edildi

Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini geçtiği Arjantin'de 5 gün ulusal yas ilan edildi.

AA
15 Temmuz 2021 Perşembe, 14:59
Covid-19 kaynaklı ölümler 100 bini geçti: Arjantin'de 5 gün ulusal yas ilan edildi
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Arjantin'de yeni tip koronavirüs  salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini aşması nedeniyle hükûmet 5 gün ulusal yas ilan etti.

Ülkede ulusal yas ilan edilmesine ilişkin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in imzasıyla çıkan ve resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "100 binden fazla insanın, ülkemiz sakinlerinin, Covid-19'dan hayatını kaybetmesi nedeniyle Arjantin Cumhuriyeti topraklarında 5 günlük ulusal yas ilan edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de dün Covid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 100 bin 250'ye ulaştı ve bugüne kadar 4,7 milyon vaka tespit edildi.



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