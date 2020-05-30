Covid-19 kaynaklı ölümler 'zatürre' raporuyla mı gizleniyor?

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 16:43

Dünyada belli ülkelerde Covid-19 ölümlerinin sağlıklı raporlandırılmadığı üzerine tartışmalar sürerken, pandeminin neden olduğu “gerçek ölümlerin resmi olarak bildirilen sayıların yaklaşık üç katı olduğuna dair kanıtlar” giderek artıyor. Son aylarda yaşanan ölümlerin yanlış raporlandırıldığına dair benzeri bir iddia da ABD hakkında gündeme geldi.

Harvard Üniversitesinden Epidemiyolog ve Halk Sağlığı Uzmanı Eric Feigl-Ding bunu destekleyen bir iddiayı sosyal medya hesabında gündeme getirdi. “Florida, Teksas ve Georgia’da Kovid-19 krizi yaşanmadığı söyleniyor. Ancak belli ki garip ve ani birkaç ‘zatürre’ salgını yaşanmış” diyen Ding, ilgili verileri paylaştı:

* Florida’da 2015-2018 yılları arasında her yıl Şubat-Mayıs aylarında ortalama 950 civarında zatürre ölümü yaşanırken, 2020 yılının aynı aylarında bu sayı 4259 olarak kayıtlara girmiş durumda. Teksas’ta ise 2015-2018 yılları arasında Şubat-Mayıs aylarında ortalama 1000 kişinin zatürreden öldüğü kayıtlara girmişken, 2020 yılının aynı aylarında 4217 kişinin zatürre ölümü verilere yansıdı. Aynı şekilde Georgia’da ise geçmiş yıllarda bu dört aylık dönemde ortalama 500 olan bu rakam bu yıl aynı dönemde 1368’e çıkmış durumda.

* Bu eyaletlerde dört aylık zatürre ölümlerinin geçmiş dört yılın aynı aylarına oranla yaklaşık 4 katı kadar artmış olduğu verilere yansıyor. Bunun yanı sıra, 2015-2018 yıllarındaki verilerde zatürre ölüm sayılarının azalma trendi göstermesine karşın, 2020 yılının aynı aylarında zatürre ölüm verilerinin hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde artışı dikkat çekiyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) koronavirüs vakaları ve zatürre üzerine verileri, bu konuda en açıklayıcı veriler arasında yer alıyor. WSWS'de Bryn Dyne'ın yaptığı analize göre, zatürre ABD’de her yıl tahmini 30 bin ila 60 bin ölüme yol açıyor. Ancak bu yılın Şubat ayından Mayıs ortasına kadar, 89.555 zatürre ölümü kaydedildi. Koronavirüs, ağır vakalarda kuvvetli zatürreye neden olabiliyor ve zatürreye bağlanan ölümlerin birçoğu büyük olasılıkla COVID-19’la ilişkili. Benzeri bir iddia İstanbul’daki ölüm istatistikleri üzerine New York Times tarafından gündeme getirilmişti.

İSTANBUL DA ŞÜPHE YARATMIŞTI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, İstanbul'da son iki seneye göre ciddi artış gösteren ölüm sayılarına işaret ederek, Ankara'nın gerçek Koronavirüs verilerini paylaşmadığını öne sürmüştü. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2020 Mart ve Nisan aylarında geçen senenin aynı dönemine göre, 3 bin 600 fazla ölüm olduğu belirtilmişti. Konuyla ilgili olarak Türk Tabibler Birliği ise Sağlık Bakanlığının koronavirüs ölümlerini raporlamada Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği kodları kullanmadığını dile getirmişti.

CPR testlerinin hata payının yüksekliği düşünüldüğünde, test sonucu pozitif olmadığı halde klinik bulguları itibariyle Covid-19 tanısı konabilecek hastaların ölümlerinin ne şekilde raporlandığı salgının gerçek boyutunu tespit etmek açısından büyük önem kazanıyor.

SARS-CoV-2 virüsünün sebep olduğu hastalık olan Covid-19'dan ölümlerin ise çoğunlukla kritik akciğer rahatsızlığı ve zatürreden kaynaklandığı biliniyor.